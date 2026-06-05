بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها
15:11 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 15:54 GMT 05.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.
ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.
وأضاف الرئيس الروسي: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".
وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أن "مشاركة الوفد الأمريكي والممثلين الأوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أمر مرحب به".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "لم تكن روسيا معزولة دوليًا في البداية، بل كانت الإدارة الأمريكية السابقة هي من بادرت بهذه المحاولات".
⚡️روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها من قبل إدارة بايدن— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2026
🔸روسيا لم تكن معزولة وتحقق ذلك أيضا بفضل استمرار ومواصلة التعاون والتنسيق مع الشركات الأمريكية.
🔸في إشارة إلى براغماتية واشنطن: الولايات المتحدة لم توقف المشاريع التي تستفيد منها مع روسيا.
🔸لا تزال روسيا… https://t.co/uZp4T7VHOC pic.twitter.com/WI0t8ClXbq
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الأمريكيين أشخاص براغماتيون، ويجب أن نأخذ منهم مثالًا، حيثما توجد مصلحة لنا أو لهم، لم يتوقف شيء. لدينا مشاريع طاقة مستمرة في الشرق الأقصى مع بعض الدول التي أعلنت رسميًا انسحابها من المشروع، وفي مجالات أخرى عديدة".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ما زالت حتى الآن، تزود السوق الأمريكية باليورانيوم.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " ما زلنا نزود السوق الأمريكية باليورانيوم. المورد الأول، من حيث الحجم، شركة أمريكية، والثاني شركة دولية برأس مال أوروبي وأمريكي، وثالث أكبر مورد هي روسيا. حتى الآن، الأمور على ما يرام".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.