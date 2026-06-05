https://sarabic.ae/20260605/بوتين-روسيا-لم-تكن-معزولة-بل-كانت-هناك-محاولات-لعزلها---عاجل-1114096419.html

بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها

بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T15:11+0000

2026-06-05T15:11+0000

2026-06-05T15:54+0000

روسيا

العالم

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

فلاديمير بوتين

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ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.وأضاف الرئيس الروسي: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أن "مشاركة الوفد الأمريكي والممثلين الأوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أمر مرحب به".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "لم تكن روسيا معزولة دوليًا في البداية، بل كانت الإدارة الأمريكية السابقة هي من بادرت بهذه المحاولات".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الأمريكيين أشخاص براغماتيون، ويجب أن نأخذ منهم مثالًا، حيثما توجد مصلحة لنا أو لهم، لم يتوقف شيء. لدينا مشاريع طاقة مستمرة في الشرق الأقصى مع بعض الدول التي أعلنت رسميًا انسحابها من المشروع، وفي مجالات أخرى عديدة".وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " ما زلنا نزود السوق الأمريكية باليورانيوم. المورد الأول، من حيث الحجم، شركة أمريكية، والثاني شركة دولية برأس مال أوروبي وأمريكي، وثالث أكبر مورد هي روسيا. حتى الآن، الأمور على ما يرام".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

https://sarabic.ae/20260605/بوتين-لاجدوى-من-الإجتماع-مع-زيلينسكي-في-الوقت-الحالي-1114097118.html

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2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سبوتنيك عربي 2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026-06-05T15:11+0000 true PT1S

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روسيا, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, فلاديمير بوتين