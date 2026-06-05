https://sarabic.ae/20260605/بوتين-لاجدوى-من-الإجتماع-مع-زيلينسكي-في-الوقت-الحالي-1114097118.html

بوتين: لاجدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن

بوتين: لاجدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنه من الممكن عقد اجتماع مع زيلينسكي لكن بعد... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T15:31+0000

2026-06-05T15:31+0000

2026-06-05T15:59+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/05/1114073433_0:0:3383:1904_1920x0_80_0_0_0f9aec9a04a0631b4bb09c336af73be5.jpg

وأوضح الرئيس الروسي أنه لم يرفض أبدًا لقاء فلاديمير زيلينسكي.وقال بوتين : "لم أرفض أبدًا (لقاء زيلينسكي). لكن أن نجتمع لمجرد تكرار الكلام نفسه دون نتيجة، كما يُقال، فهذا أمر أعرفه وقد مررت به من قبل".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن كييف تطلب عقد لقاءات، لكنها في الوقت نفسه ترتكب "جرائم مروعة"، مشيرًا إلى الهجوم على مدينة ستاروبيلسك، وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ماذا يعني هذا؟ إنهم يطلبون لقاءات ويرتكبون مثل هذه الجرائم المروعة مثل قتل الأطفال".وأكد بوتين أن الهجوم على ستاروبيلسك يعد جريمة بشعة حيث ليس هناك وجود لأي منشآت عسكرية. وقال بوتين: "في 22 أيار/مايو، شنت القوات الأوكرانية هجومًا إرهابيًا مروعًا على سكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أطفال ومراهقين. لقد كانت جريمة بشعة. لم يكن هناك أي منشأة عسكرية في الموقع، ولا حتى مركبة عسكرية واحدة في الجوار".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.بيسكوف: رسالة زيلينسكي لإنهاء الصراع وصلت إلى الكرملين وبوتين سيطلع عليها قريبامفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنيةبوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار

https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي