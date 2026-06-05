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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كلمة له خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة واسعة من قادة وسياسيين من نحو 76 دولة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:21+0000
2026-06-05T14:07+0000
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وبدأ الرئيس الروسي كلمته قائلًا: "أرحب بالجميع، المشاركين والضيوف. تستضيف روسيا وسانت بطرسبرغ مجدداً رؤساء الشركات الرائدة ورجال الأعمال والخبراء، هذا العام من أكثر من 130 دولة، لتطوير العلاقات التجارية وبناء روابط جديدة".وتابع: "نحن منفتحون دائمًا على الراغبين في العمل مع بلدنا، وعلى الراغبين في تعاون متكافئ ومتبادل المنفعة. ونحن على قناعة بأن هذا النهج - الاستماع المتبادل، وفهم مصالح كل طرف، وإيجاد أرضية مشتركة - هو السبيل الأمثل للتنمية".وأشار إلى أنه "نرى... كيف تطبق سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر، مصحوبة بخطاب عدائي، مما يؤدي إلى مزيد من تراجع مكانة أوروبا في الاقتصاد العالمي".وأوضح الرئيس الروسي إلى أنه "يشهد العالم أكبر تحول هيكلي منذ عقود. بل إن هذا التحول ليس مجرد انتقال من مرحلة إلى أخرى، وإنما هو تغيير جذري في نموذج التنمية العالمية".وتابع: "من الأهمية أن تسعى مراكز النمو الجديدة لتحديد مسارها التنموي الخاص، والاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة، وبناء علاماتها التجارية ومعاييرها وكفاءاتها الخاصة".وقال الرئيس الروسي بوتين ما يقرب من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الـ5 الماضية جاء من دول البريكس، بينما لم تمثل مجموعة السبع سوى 18٪.وتابع: "تبلغ حصة مجموعة البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، حوالي 40%، بينما تقل حصة مجموعة السبع عن 29%. وبهذا المؤشر، تفوقت مجموعة البريكس على مجموعة السبع في عام 2020، إلا أن ريادة البريكس في ازدياد. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لصالح "البريكس".وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة، كانت تدفقات البضائع ورؤوس الأموال والمعلومات الرئيسية تمر عبر عدد محدود من مراكز البنية التحتية الغربية. حتى عندما كانت البضائع تنتقل من دولة أوراسية إلى أخرى، كانت عمليات التسوية والخدمات اللوجستية والتأمين والتحكيم تعتمد على مؤسسات في دول ثالثة. وقد أدى ذلك إلى تكاليف إضافية وخلق تبعية سياسية".ووفقا للرئيس الروسي فإن "تآكل منظمة التجارة العالمية كان نتيجةً لتخلي الدول الغربية عنها. فعندما كانت مصالحها في صالحها، روّجت لمنظمة التجارة العالمية وأفكارها، ودعت دولاً أخرى للانضمام إليها. ولكن عندما بدأ الغرب يخسر في المنافسة، أصبحت قواعد التجارة العامة الشاملة التي طُبّقت داخل المنظمة غير مجدية ومُرهِقة".وأشار إلى أنه "أثرت العقوبات وتجميد، أو بالأحرى سرقة، الاحتياطيات الدولية الروسية بشكل لا رجعة فيه على مكانة العملات العالمية، الدولار واليورو".وتابع: "عندما بدأ الغرب يخسر في المنافسة، أصبحت قواعد التجارة العامة الشاملة، التي كانت تُطبّق ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، غير مُجدية ومُرهِقة. وتمّ اللجوء إلى القيود الأحادية وما يُسمى بالعقوبات. وهكذا، عطّلت الدول الغربية فعلياً آلية منظمة التجارة العالمية وقوّضت الثقة بهذه المؤسسات. وبدون الثقة، لا تعود المؤسسة تعمل بشكل صحيح".وتابع الرئيس بوتين قائلا: "لطالما نُظر إلى الغرب من قِبل الدول الأخرى كمصدر للتطور التكنولوجي، لكننا نشهد هنا أيضًا تحولًا كبيرًا. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، زادت دول البريكس صادراتها من التكنولوجيا المتقدمة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز الآن ثلث الإمدادات العالمية. وهذا يُشير إلى تحول في الريادة التكنولوجية العالمية. يحدث هذا تدريجيًا، ولكنه يحدث بالفعل".وأوضح: "اليوم، تشهد التجارة الدولية مزيدًا من الكفاءة. وتتزايد عمليات التسليم دون الحاجة إلى وسطاء، وتتطور التسويات بالعملات الوطنية، وتُفتح ممرات نقل جديدة".وأكد أنه "من الواضح أن التقدم التكنولوجي هو العامل الأهم في التحول العالمي".وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته أنه "سنعزز بنيتنا التحتية الحيوية، ولن نتعاون أو ندخل في شراكات إلا مع الشركاء الذين يحترمون التزاماتنا المتبادلة".وتابع: "إن هيكل التجارة العالمية يبتعد تدريجيًا عن المبادئ الأصلية لمنظمة التجارة العالمية".وأشار إلى أنه "قد تكون الخدمات الأجنبية مريحة في البداية، لكن ثمن هذه التبعية سيتضح حتمًا لاحقًا".ويعقد المنتدى في الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
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2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026

13:21 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 14:07 GMT 05.06.2026)
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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كلمة له خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة واسعة من قادة وسياسيين من نحو 76 دولة.
وبدأ الرئيس الروسي كلمته قائلًا: "أرحب بالجميع، المشاركين والضيوف. تستضيف روسيا وسانت بطرسبرغ مجدداً رؤساء الشركات الرائدة ورجال الأعمال والخبراء، هذا العام من أكثر من 130 دولة، لتطوير العلاقات التجارية وبناء روابط جديدة".
وتابع: "نحن منفتحون دائمًا على الراغبين في العمل مع بلدنا، وعلى الراغبين في تعاون متكافئ ومتبادل المنفعة. ونحن على قناعة بأن هذا النهج - الاستماع المتبادل، وفهم مصالح كل طرف، وإيجاد أرضية مشتركة - هو السبيل الأمثل للتنمية".

وأضاف: "نحن على قناعة بأن هذا النهج - الإصغاء المتبادل، وفهم مصالح كل طرف، وإيجاد حلول مشتركة - هو تحديدًا المسار الأمثل للتنمية المتناغمة".

وأشار إلى أنه "نرى... كيف تطبق سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر، مصحوبة بخطاب عدائي، مما يؤدي إلى مزيد من تراجع مكانة أوروبا في الاقتصاد العالمي".
وأوضح الرئيس الروسي إلى أنه "يشهد العالم أكبر تحول هيكلي منذ عقود. بل إن هذا التحول ليس مجرد انتقال من مرحلة إلى أخرى، وإنما هو تغيير جذري في نموذج التنمية العالمية".

وقال: "تدرك روسيا تمامًا هذه التغيرات؛ فالضغوط على بلادنا لا تزال قائمة، ولكن في الوقت نفسه، لدينا مجال أوسع للمناورة، وقد ظهرت شراكات جديدة، وحلول مالية وتكنولوجية مبتكرة، ونحن نعمل على تطوير أسواق واعدة. لذا، تنظر روسيا إلى التغيرات العالمية ليس فقط كتهديد، بل كفرصة هائلة أيضًا".

وتابع: "من الأهمية أن تسعى مراكز النمو الجديدة لتحديد مسارها التنموي الخاص، والاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة، وبناء علاماتها التجارية ومعاييرها وكفاءاتها الخاصة".
وأكد أنه "أصبح قطاع الأعمال أكثر اهتمامًا بالمناطق التي تشهد نموًا ديناميكيًا، حيث توجد آفاق لزيادة الإنتاج والمبيعات. ولذلك، سيتحول تركيز التجارة العالمية، ومعه النظام المالي. وقد بدأ هذا التحول بالفعل، وسيستمر هذا الاتجاه".
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10:59 GMT
وقال الرئيس الروسي بوتين ما يقرب من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الـ5 الماضية جاء من دول البريكس، بينما لم تمثل مجموعة السبع سوى 18٪.
وأضاف أنه كمثال على فقدان النظام التجاري العالمي لهيمنة الغرب، أشير إلى أن حصة دول "البريكس" من تجارة السلع الدولية قد تضاعفت أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.
وتابع: "تبلغ حصة مجموعة البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، حوالي 40%، بينما تقل حصة مجموعة السبع عن 29%. وبهذا المؤشر، تفوقت مجموعة البريكس على مجموعة السبع في عام 2020، إلا أن ريادة البريكس في ازدياد. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لصالح "البريكس".
وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة، كانت تدفقات البضائع ورؤوس الأموال والمعلومات الرئيسية تمر عبر عدد محدود من مراكز البنية التحتية الغربية. حتى عندما كانت البضائع تنتقل من دولة أوراسية إلى أخرى، كانت عمليات التسوية والخدمات اللوجستية والتأمين والتحكيم تعتمد على مؤسسات في دول ثالثة. وقد أدى ذلك إلى تكاليف إضافية وخلق تبعية سياسية".
وأضاف: "على مدى عقود، بُني نموذج التنمية العالمي حول عدد محدود من المراكز المالية، والحلول التكنولوجية، ومراكز التأمين والخدمات اللوجستية، ووكالات التصنيف الائتماني، والعملات الاحتياطية. وقُدِّم هذا الهيكل على أنه عالمي، ومحايد ظاهريًا. إلا أنه في الواقع، استُخدم بشكل متزايد كأداة للضغط السياسي والمنافسة غير العادلة. فعندما يتعلق الأمر بالمدفوعات والتكنولوجيا، وحتى الخدمات اللوجستية، يمكن قطع الوصول إلى المعلومات في لحظة لمعاقبة من قرروا العمل لمصالحهم الوطنية الخاصة".
ووفقا للرئيس الروسي فإن "تآكل منظمة التجارة العالمية كان نتيجةً لتخلي الدول الغربية عنها. فعندما كانت مصالحها في صالحها، روّجت لمنظمة التجارة العالمية وأفكارها، ودعت دولاً أخرى للانضمام إليها. ولكن عندما بدأ الغرب يخسر في المنافسة، أصبحت قواعد التجارة العامة الشاملة التي طُبّقت داخل المنظمة غير مجدية ومُرهِقة".
وأشار إلى أنه "أثرت العقوبات وتجميد، أو بالأحرى سرقة، الاحتياطيات الدولية الروسية بشكل لا رجعة فيه على مكانة العملات العالمية، الدولار واليورو".
وأضاف: "يجب أن نعترف بأن جميع الدول الآن، وأود التأكيد على ذلك، جميعها بلا استثناء، مثل روسيا، قد تفقد في أي لحظة إمكانية الوصول إلى أصولها القانونية المحفوظة بالدولار أو اليورو، وكذلك إلى البنية التحتية للمدفوعات المالية الغربية".
وتابع: "عندما بدأ الغرب يخسر في المنافسة، أصبحت قواعد التجارة العامة الشاملة، التي كانت تُطبّق ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، غير مُجدية ومُرهِقة. وتمّ اللجوء إلى القيود الأحادية وما يُسمى بالعقوبات. وهكذا، عطّلت الدول الغربية فعلياً آلية منظمة التجارة العالمية وقوّضت الثقة بهذه المؤسسات. وبدون الثقة، لا تعود المؤسسة تعمل بشكل صحيح".
وتابع الرئيس بوتين قائلا: "لطالما نُظر إلى الغرب من قِبل الدول الأخرى كمصدر للتطور التكنولوجي، لكننا نشهد هنا أيضًا تحولًا كبيرًا. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، زادت دول البريكس صادراتها من التكنولوجيا المتقدمة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز الآن ثلث الإمدادات العالمية. وهذا يُشير إلى تحول في الريادة التكنولوجية العالمية. يحدث هذا تدريجيًا، ولكنه يحدث بالفعل".
وأشار إلى أنه "تستخدم روسيا بالفعل العملات الوطنية بشكل أساسي في علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين. وبالتالي، تبلغ حصة الروبل في معاملات التصدير لدينا اليوم 65%، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الصادرات".
وأوضح: "اليوم، تشهد التجارة الدولية مزيدًا من الكفاءة. وتتزايد عمليات التسليم دون الحاجة إلى وسطاء، وتتطور التسويات بالعملات الوطنية، وتُفتح ممرات نقل جديدة".
وأكد أنه "من الواضح أن التقدم التكنولوجي هو العامل الأهم في التحول العالمي".
ووفقا له فإنه "يحتاج العالم إلى هيكل مالي حديث ومرن ومسؤول خالٍ من مخاطر القيود والعوائق، مع توفير حوافز للتنمية السيادية. وينبغي أن تُسهم أدواته في خفض التكاليف، وتسريع المدفوعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل"
وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته أنه "سنعزز بنيتنا التحتية الحيوية، ولن نتعاون أو ندخل في شراكات إلا مع الشركاء الذين يحترمون التزاماتنا المتبادلة".
وأضاف: "تحتل روسيا مرتبة متقدمة في سرعة تطبيق المنصات الرقمية، وأسواق التداول، والحلول في القطاعات المالية، والخدمات الحضرية، والرعاية الصحية، والتعليم".
وتابع: "إن هيكل التجارة العالمية يبتعد تدريجيًا عن المبادئ الأصلية لمنظمة التجارة العالمية".
وأشار إلى أنه "قد تكون الخدمات الأجنبية مريحة في البداية، لكن ثمن هذه التبعية سيتضح حتمًا لاحقًا".
ويعقد المنتدى في الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
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