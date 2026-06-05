https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html

بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026

بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026

سبوتنيك عربي

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كلمة له خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة واسعة من قادة وسياسيين من نحو 76 دولة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T13:21+0000

2026-06-05T13:21+0000

2026-06-05T14:07+0000

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وبدأ الرئيس الروسي كلمته قائلًا: "أرحب بالجميع، المشاركين والضيوف. تستضيف روسيا وسانت بطرسبرغ مجدداً رؤساء الشركات الرائدة ورجال الأعمال والخبراء، هذا العام من أكثر من 130 دولة، لتطوير العلاقات التجارية وبناء روابط جديدة".وتابع: "نحن منفتحون دائمًا على الراغبين في العمل مع بلدنا، وعلى الراغبين في تعاون متكافئ ومتبادل المنفعة. ونحن على قناعة بأن هذا النهج - الاستماع المتبادل، وفهم مصالح كل طرف، وإيجاد أرضية مشتركة - هو السبيل الأمثل للتنمية".وأشار إلى أنه "نرى... كيف تطبق سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر، مصحوبة بخطاب عدائي، مما يؤدي إلى مزيد من تراجع مكانة أوروبا في الاقتصاد العالمي".وأوضح الرئيس الروسي إلى أنه "يشهد العالم أكبر تحول هيكلي منذ عقود. بل إن هذا التحول ليس مجرد انتقال من مرحلة إلى أخرى، وإنما هو تغيير جذري في نموذج التنمية العالمية".وتابع: "من الأهمية أن تسعى مراكز النمو الجديدة لتحديد مسارها التنموي الخاص، والاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة، وبناء علاماتها التجارية ومعاييرها وكفاءاتها الخاصة".وقال الرئيس الروسي بوتين ما يقرب من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الـ5 الماضية جاء من دول البريكس، بينما لم تمثل مجموعة السبع سوى 18٪.وتابع: "تبلغ حصة مجموعة البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، حوالي 40%، بينما تقل حصة مجموعة السبع عن 29%. وبهذا المؤشر، تفوقت مجموعة البريكس على مجموعة السبع في عام 2020، إلا أن ريادة البريكس في ازدياد. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لصالح "البريكس".وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة، كانت تدفقات البضائع ورؤوس الأموال والمعلومات الرئيسية تمر عبر عدد محدود من مراكز البنية التحتية الغربية. حتى عندما كانت البضائع تنتقل من دولة أوراسية إلى أخرى، كانت عمليات التسوية والخدمات اللوجستية والتأمين والتحكيم تعتمد على مؤسسات في دول ثالثة. وقد أدى ذلك إلى تكاليف إضافية وخلق تبعية سياسية".ووفقا للرئيس الروسي فإن "تآكل منظمة التجارة العالمية كان نتيجةً لتخلي الدول الغربية عنها. فعندما كانت مصالحها في صالحها، روّجت لمنظمة التجارة العالمية وأفكارها، ودعت دولاً أخرى للانضمام إليها. ولكن عندما بدأ الغرب يخسر في المنافسة، أصبحت قواعد التجارة العامة الشاملة التي طُبّقت داخل المنظمة غير مجدية ومُرهِقة".وأشار إلى أنه "أثرت العقوبات وتجميد، أو بالأحرى سرقة، الاحتياطيات الدولية الروسية بشكل لا رجعة فيه على مكانة العملات العالمية، الدولار واليورو".وتابع: "عندما بدأ الغرب يخسر في المنافسة، أصبحت قواعد التجارة العامة الشاملة، التي كانت تُطبّق ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، غير مُجدية ومُرهِقة. وتمّ اللجوء إلى القيود الأحادية وما يُسمى بالعقوبات. وهكذا، عطّلت الدول الغربية فعلياً آلية منظمة التجارة العالمية وقوّضت الثقة بهذه المؤسسات. وبدون الثقة، لا تعود المؤسسة تعمل بشكل صحيح".وتابع الرئيس بوتين قائلا: "لطالما نُظر إلى الغرب من قِبل الدول الأخرى كمصدر للتطور التكنولوجي، لكننا نشهد هنا أيضًا تحولًا كبيرًا. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، زادت دول البريكس صادراتها من التكنولوجيا المتقدمة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز الآن ثلث الإمدادات العالمية. وهذا يُشير إلى تحول في الريادة التكنولوجية العالمية. يحدث هذا تدريجيًا، ولكنه يحدث بالفعل".وأوضح: "اليوم، تشهد التجارة الدولية مزيدًا من الكفاءة. وتتزايد عمليات التسليم دون الحاجة إلى وسطاء، وتتطور التسويات بالعملات الوطنية، وتُفتح ممرات نقل جديدة".وأكد أنه "من الواضح أن التقدم التكنولوجي هو العامل الأهم في التحول العالمي".وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته أنه "سنعزز بنيتنا التحتية الحيوية، ولن نتعاون أو ندخل في شراكات إلا مع الشركاء الذين يحترمون التزاماتنا المتبادلة".وتابع: "إن هيكل التجارة العالمية يبتعد تدريجيًا عن المبادئ الأصلية لمنظمة التجارة العالمية".وأشار إلى أنه "قد تكون الخدمات الأجنبية مريحة في البداية، لكن ثمن هذه التبعية سيتضح حتمًا لاحقًا".ويعقد المنتدى في الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

https://sarabic.ae/20260605/محلل-سياسي-إشادة-بوتين-بالسيسي-تعكس-مرحلة-غير-مسبوقة-في-العلاقات-المصرية-الروسية-1114079528.html

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