https://sarabic.ae/20260605/محلل-سياسي-إشادة-بوتين-بالسيسي-تعكس-مرحلة-غير-مسبوقة-في-العلاقات-المصرية-الروسية-1114079528.html

محلل سياسي: إشادة بوتين بالسيسي تعكس مرحلة غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية

محلل سياسي: إشادة بوتين بالسيسي تعكس مرحلة غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي المصري جمال رائف، إن الدبلوماسية الرئاسية بين القاهرة وموسكو لعبت دورًا محوريًا في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T10:59+0000

2026-06-05T10:59+0000

2026-06-05T10:59+0000

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وأوضح، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتطور الذي شهدته هذه العلاقات خلال العقد الماضي تعكس حجم التوافق السياسي والإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين لمواصلة توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة القائمة". وأضاف أن "ما يجمع مصر وروسيا اليوم تجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الثنائية، ليتحول إلى نموذج متكامل للتعاون يمتد إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية".وأشار إلى أن "هذا التوجه تجسد في عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها محطة الضبعة النووية، التي تمثل أحد أهم رموز التعاون الحالي، إلى جانب المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والتنمية التي تعكس حجم المصالح المشتركة بين الجانبين".ولفت إلى أن "هذه المشروعات الاستراتيجية تستحضر محطات تاريخية بارزة في مسار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها مشروع السد العالي، الذي ظل شاهدًا على قدرة البلدين على تنفيذ مشروعات كبرى ذات أثر طويل الأمد".وأكد رائف أن "التنسيق بين القاهرة وموسكو لا يقتصر على القضايا الثنائية، بل يشمل العديد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث تتقارب رؤى الجانبين بشأن عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، إضافة إلى تأييد الجهود السياسية الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات في المنطقة".واعتبر أن "إشادة بوتين بالدور الذي يؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير مسار العلاقات الثنائية تعكس واقعًا ملموسًا تؤكده المشروعات الكبرى والحراك السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين".كما شدد على أن "تشابك المصالح الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار هذه العلاقات واستمرار تطورها، مؤكدًا أن الإرادة السياسية المشتركة نجحت في ترسيخ أسس تعاون طويل المدى يخدم مصالح الطرفين".واختتم رائف تصريحاته بالتأكيد على أن "ما تحقق خلال السنوات الماضية أسس لشراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤى المتقاربة تجاه قضايا المنطقة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة ويمنح هذه العلاقات زخمًا متواصلًا نحو المستقبل".

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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