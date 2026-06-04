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بوتين: السيسي صديق مقرب لي ولروسيا ومصر من أهم شركائنا في المنطقة

بوتين: السيسي صديق مقرب لي ولروسيا ومصر من أهم شركائنا في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، متانة العلاقات الروسية المصرية، مشيدًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه "صديق قريب" لروسيا، مشيرًا... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T18:45+0000

2026-06-04T18:45+0000

2026-06-04T18:45+0000

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وقال بوتين، خلال عقده اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية، إن التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة يشهد نموًا مستمرًا، لافتًا إلى العمل على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، إلى جانب التقدم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.وأوضح الرئيس الروسي أنه من المتوقع تدشين أولى وحدات الطاقة في المحطة النووية خلال عامي 2027 أو 2028، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة.وأضاف بوتين أن الرئيس المصري يسهم في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وشدد الرئيس الروسي على استمرار التواصل والتشاور مع السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن موسكو تأخذ الرؤية المصرية بعين الاعتبار، كما أعرب عن شكره للرئيس المصري على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية.ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.

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