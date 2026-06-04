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زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
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بوتين: السيسي صديق مقرب لي ولروسيا ومصر من أهم شركائنا في المنطقة
بوتين: السيسي صديق مقرب لي ولروسيا ومصر من أهم شركائنا في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، متانة العلاقات الروسية المصرية، مشيدًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه "صديق قريب" لروسيا، مشيرًا... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T18:45+0000
2026-06-04T18:45+0000
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وقال بوتين، خلال عقده اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية، إن التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة يشهد نموًا مستمرًا، لافتًا إلى العمل على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، إلى جانب التقدم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.وأوضح الرئيس الروسي أنه من المتوقع تدشين أولى وحدات الطاقة في المحطة النووية خلال عامي 2027 أو 2028، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة.وأضاف بوتين أن الرئيس المصري يسهم في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وشدد الرئيس الروسي على استمرار التواصل والتشاور مع السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن موسكو تأخذ الرؤية المصرية بعين الاعتبار، كما أعرب عن شكره للرئيس المصري على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية.ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260402/وزير-الخارجية-المصري-يسلم-بوتين-رسالة-من-السيسي-1112210173.html
https://sarabic.ae/20251119/السيسي-يوجه-الشكر-إلى-بوتين-على-دعمه-لمشروع-إنشاء-محطة-الضبعة-النووية---عاجل-1107277940.html
https://sarabic.ae/20251118/السيسي-وبوتين-يشاركان-في-فعالية-تاريخية-ضمن-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-1107231329.html
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بوتين: السيسي صديق مقرب لي ولروسيا ومصر من أهم شركائنا في المنطقة

18:45 GMT 04.06.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، متانة العلاقات الروسية المصرية، مشيدًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه "صديق قريب" لروسيا، مشيرًا إلى وجود علاقات قوية ومتنامية بين البلدين على مختلف المستويات.
وقال بوتين، خلال عقده اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية، إن التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة يشهد نموًا مستمرًا، لافتًا إلى العمل على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، إلى جانب التقدم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
بوتين يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2026
وزير الخارجية المصري يسلم بوتين رسالة من السيسي
2 أبريل, 11:06 GMT
وأوضح الرئيس الروسي أنه من المتوقع تدشين أولى وحدات الطاقة في المحطة النووية خلال عامي 2027 أو 2028، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر تستند إلى الثقة المتبادلة والحوار السياسي المستمر والتنسيق في القضايا الدولية، مؤكدًا تقدير موسكو للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في جهود تسوية الأزمات بالشرق الأوسط، بما في ذلك الملفان الإيراني والفلسطيني.
وأضاف بوتين أن الرئيس المصري يسهم في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
السيسي يوجه الشكر إلى بوتين على دعمه لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية
19 نوفمبر 2025, 10:17 GMT
وشدد الرئيس الروسي على استمرار التواصل والتشاور مع السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن موسكو تأخذ الرؤية المصرية بعين الاعتبار، كما أعرب عن شكره للرئيس المصري على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية.
واختتم بوتين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُعد من أهم شركاء روسيا في منطقة الشرق الأوسط.
ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة التخصصي بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
السيسي وبوتين يشاركان في "فعالية تاريخية" ضمن مشروع محطة الضبعة النووية
18 نوفمبر 2025, 10:32 GMT
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
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