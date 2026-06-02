https://sarabic.ae/20260602/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-كييف-تواصل-استهداف-المدنيين-والبنية-التحتية-المدنية-1113974103.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
سبوتنيك عربي
أفادت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، بأن السلطات الروسية تواصل رصد وتوثيق الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في المناطق الروسية، مشيرة إلى... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T16:54+0000
2026-06-02T16:54+0000
2026-06-02T16:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113697923_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ce0d1f65cf14bf3b771c4a2a471c916.jpg
وقالت لانتراتوفا: "يولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما خاصا بحماية المدنيين، وقد خُصص اجتماع منفصل لهذا الموضوع، لا سيما بعد فاجعة ستاروبيلسك. إذ استهدفت غارة جوية للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى جامعيا وسكنا طلابيا كان ينام فيه الأطفال، ما أسفر عن مقتل 21 طفلا".وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: "يُستهدف النقل المدني يوميا عمدا، حيث يمارس الناس حياتهم اليومية بشكل طبيعي. واليوم، وردت أنباء عن هجوم على حافلة في جمهورية لوغانسك الشعبية وعلى متنها ركاب"، لافتة إلى هذا "ليس حادثا، ولا خطأً، بل هو تكتيك متعمد لترويع المدنيين وتخويفهم".وتابعت لانتراتوفا: "زار ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم مدينتي لوغانسك وستاروبيلسك، حيث تواجدوا في موقع المأساة، والتقوا بأهالي الضحايا والمصابين، وزاروا المستشفى، وتحدثوا مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، آنا سوروكا".وختمت بالقول: "أتطلع إلى لقاء ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قريبا، وأعتقد أن هذه ستكون خطوة هامة نحو ضمان سماع الحقيقة وإجراء تقييم نزيه وموضوعي لهذه الجرائم".وعقد الرئيس بوتين اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك
https://sarabic.ae/20260602/موسكو-منظمات-دولية-ترغب-في-زيارة-موقع-الضربة-الأوكرانية-في-ستاروبيلسك-1113965790.html
https://sarabic.ae/20260602/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جوية-ليلية-ضخمة-على-أوكرانيا-ردا-على-الهجوم-الإرهابي-في-لوغانسك---1113960829.html
https://sarabic.ae/20260601/بوتين-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-في-ستاروبيلسك-سيُعاقبون-حتما-1113947665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113697923_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b5976404c80dd3bb05f188f1b0e7660f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
16:54 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 02.06.2026)
أفادت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، بأن السلطات الروسية تواصل رصد وتوثيق الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في المناطق الروسية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يولي اهتماما خاصا لحماية المدنيين.
وقالت لانتراتوفا: "يولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما خاصا بحماية المدنيين، وقد خُصص اجتماع منفصل لهذا الموضوع، لا سيما بعد فاجعة ستاروبيلسك. إذ استهدفت غارة جوية للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى جامعيا وسكنا طلابيا كان ينام فيه الأطفال، ما أسفر عن مقتل 21 طفلا".
وأضافت أن الهجمات على المدنيين لا تزال مستمرة، مشيرة إلى حادثة استهداف ساحة ألعاب للأطفال في مدينة غينيتشيسك، والتي أدت إلى مقتل طفل، فضلا عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف حافلة ركاب في لوغانسك كانت تقل مدنيين.
وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: "يُستهدف النقل المدني يوميا عمدا، حيث يمارس الناس حياتهم اليومية بشكل طبيعي. واليوم، وردت أنباء عن هجوم على حافلة في جمهورية لوغانسك الشعبية وعلى متنها ركاب"، لافتة إلى هذا "ليس حادثا، ولا خطأً، بل هو تكتيك متعمد لترويع المدنيين وتخويفهم".
وأضافت: "لقد أرسلت بالفعل رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت هذه المعلومات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. آمل أن تسمع هذه الحقائق وأن تقدم الهيئات الدولية تقييما موضوعيا لما يحدث، لأن هذه الأفعال، من منظور القانون الإنساني، تُعد جريمة حرب".
وتابعت لانتراتوفا: "زار ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم مدينتي لوغانسك وستاروبيلسك، حيث تواجدوا في موقع المأساة، والتقوا بأهالي الضحايا والمصابين، وزاروا المستشفى، وتحدثوا مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، آنا سوروكا".
وأضافت: "أرجو بصدق أن تُسهم هذه الزيارة في كشف الحقيقة لمن التزموا الصمت حتى الآن، وأن تُساعد في إظهارها على المستوى الدولي".
وختمت بالقول: "أتطلع إلى لقاء ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قريبا، وأعتقد أن هذه ستكون خطوة هامة نحو ضمان سماع الحقيقة وإجراء تقييم نزيه وموضوعي لهذه الجرائم".
وعقد الرئيس بوتين
اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.
وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.
وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.