مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية

سبوتنيك عربي

أفادت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، بأن السلطات الروسية تواصل رصد وتوثيق الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في المناطق الروسية، مشيرة إلى... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T16:54+0000

وقالت لانتراتوفا: "يولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما خاصا بحماية المدنيين، وقد خُصص اجتماع منفصل لهذا الموضوع، لا سيما بعد فاجعة ستاروبيلسك. إذ استهدفت غارة جوية للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى جامعيا وسكنا طلابيا كان ينام فيه الأطفال، ما أسفر عن مقتل 21 طفلا".وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: "يُستهدف النقل المدني يوميا عمدا، حيث يمارس الناس حياتهم اليومية بشكل طبيعي. واليوم، وردت أنباء عن هجوم على حافلة في جمهورية لوغانسك الشعبية وعلى متنها ركاب"، لافتة إلى هذا "ليس حادثا، ولا خطأً، بل هو تكتيك متعمد لترويع المدنيين وتخويفهم".وتابعت لانتراتوفا: "زار ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم مدينتي لوغانسك وستاروبيلسك، حيث تواجدوا في موقع المأساة، والتقوا بأهالي الضحايا والمصابين، وزاروا المستشفى، وتحدثوا مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، آنا سوروكا".وختمت بالقول: "أتطلع إلى لقاء ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قريبا، وأعتقد أن هذه ستكون خطوة هامة نحو ضمان سماع الحقيقة وإجراء تقييم نزيه وموضوعي لهذه الجرائم".وعقد الرئيس بوتين اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

