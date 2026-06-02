مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
سبوتنيك عربي
أفادت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، بأن السلطات الروسية تواصل رصد وتوثيق الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في المناطق الروسية، مشيرة إلى... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
وقالت لانتراتوفا: "يولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما خاصا بحماية المدنيين، وقد خُصص اجتماع منفصل لهذا الموضوع، لا سيما بعد فاجعة ستاروبيلسك. إذ استهدفت غارة جوية للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى جامعيا وسكنا طلابيا كان ينام فيه الأطفال، ما أسفر عن مقتل 21 طفلا".وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: "يُستهدف النقل المدني يوميا عمدا، حيث يمارس الناس حياتهم اليومية بشكل طبيعي. واليوم، وردت أنباء عن هجوم على حافلة في جمهورية لوغانسك الشعبية وعلى متنها ركاب"، لافتة إلى هذا "ليس حادثا، ولا خطأً، بل هو تكتيك متعمد لترويع المدنيين وتخويفهم".وتابعت لانتراتوفا: "زار ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم مدينتي لوغانسك وستاروبيلسك، حيث تواجدوا في موقع المأساة، والتقوا بأهالي الضحايا والمصابين، وزاروا المستشفى، وتحدثوا مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، آنا سوروكا".وختمت بالقول: "أتطلع إلى لقاء ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قريبا، وأعتقد أن هذه ستكون خطوة هامة نحو ضمان سماع الحقيقة وإجراء تقييم نزيه وموضوعي لهذه الجرائم".وعقد الرئيس بوتين اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية.
صحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
أفادت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، بأن السلطات الروسية تواصل رصد وتوثيق الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين في المناطق الروسية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يولي اهتماما خاصا لحماية المدنيين.
وقالت لانتراتوفا: "يولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما خاصا بحماية المدنيين، وقد خُصص اجتماع منفصل لهذا الموضوع، لا سيما بعد فاجعة ستاروبيلسك. إذ استهدفت غارة جوية للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى جامعيا وسكنا طلابيا كان ينام فيه الأطفال، ما أسفر عن مقتل 21 طفلا".

وأضافت أن الهجمات على المدنيين لا تزال مستمرة، مشيرة إلى حادثة استهداف ساحة ألعاب للأطفال في مدينة غينيتشيسك، والتي أدت إلى مقتل طفل، فضلا عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف حافلة ركاب في لوغانسك كانت تقل مدنيين.

موسكو: منظمات دولية ترغب في زيارة موقع الضربة الأوكرانية في ستاروبيلسك
13:58 GMT
وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: "يُستهدف النقل المدني يوميا عمدا، حيث يمارس الناس حياتهم اليومية بشكل طبيعي. واليوم، وردت أنباء عن هجوم على حافلة في جمهورية لوغانسك الشعبية وعلى متنها ركاب"، لافتة إلى هذا "ليس حادثا، ولا خطأً، بل هو تكتيك متعمد لترويع المدنيين وتخويفهم".

وأضافت: "لقد أرسلت بالفعل رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت هذه المعلومات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. آمل أن تسمع هذه الحقائق وأن تقدم الهيئات الدولية تقييما موضوعيا لما يحدث، لأن هذه الأفعال، من منظور القانون الإنساني، تُعد جريمة حرب".

القوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك
11:48 GMT
وتابعت لانتراتوفا: "زار ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم مدينتي لوغانسك وستاروبيلسك، حيث تواجدوا في موقع المأساة، والتقوا بأهالي الضحايا والمصابين، وزاروا المستشفى، وتحدثوا مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، آنا سوروكا".

وأضافت: "أرجو بصدق أن تُسهم هذه الزيارة في كشف الحقيقة لمن التزموا الصمت حتى الآن، وأن تُساعد في إظهارها على المستوى الدولي".

وختمت بالقول: "أتطلع إلى لقاء ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قريبا، وأعتقد أن هذه ستكون خطوة هامة نحو ضمان سماع الحقيقة وإجراء تقييم نزيه وموضوعي لهذه الجرائم".
بوتين يعقد اجتماعا بشأن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك... فيديو
أمس, 17:50 GMT
وعقد الرئيس بوتين اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.

وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.
وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.
