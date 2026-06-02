القوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا، ردًا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على السكن...
2026-06-02T11:53+0000
11:48 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 11:53 GMT 02.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا، ردًا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على السكن الطلابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف في مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، والذي أسفر عنه مقتل 21 طالبا وإصابة 42 آخرين نتيجة عدة غارات بطائرات مسيرة على الكلية، بالإضافة إلى هجمات إرهابية أخرى على البنية التحتية المدنية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، جوية وبرية وبحرية، بما في ذلك صواريخ باليستية فرط صوتية وطائرات مسيرة، مستهدفةً شركات الصناعات الدفاعية ومرافق البنية التحتية للوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المطارات العسكرية".