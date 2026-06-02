موسكو: منظمات دولية ترغب في زيارة موقع الضربة الأوكرانية في ستاروبيلسك

سبوتنيك عربي

صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، بأن بعض المنظمات الدولية أبدت اهتماما بزيارة موقع الضربة التي وجهتها القوات... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T13:58+0000

وقال ميروشنيك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجب على العالم أجمع وكل المنظمات الدولية معرفة تفاصيل هذه الجريمة، مع توفر بيانات توثيقية تؤكدها منظمات دولية من هذا القبيل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي على الأرجح من بين الأوائل، لكنها لن تكون الأخيرة، فهناك منظمات أخرى طلبت حاليا خيارات للتحقق والتوثيق".وأكمل: "كل من لديه الاستعداد للتعاون، ومن يحاول حقا الترفع عن الموقف واستيعاب حقائق انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ستتاح له الفرصة للحصول على ذلك".ولفت إلى أن الغرب يريد تناسي الهجوم الأوكراني على مدينة ستاروبيلسك سريعًا لكن روسيا لن تسمح بذلك.وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك وميروشنيك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك

