موسكو: منظمات دولية ترغب في زيارة موقع الضربة الأوكرانية في ستاروبيلسك
2026-06-02T13:58+0000
صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، بأن بعض المنظمات الدولية أبدت اهتماما بزيارة موقع الضربة التي وجهتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال ميروشنيك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجب على العالم أجمع وكل المنظمات الدولية معرفة تفاصيل هذه الجريمة، مع توفر بيانات توثيقية تؤكدها منظمات دولية من هذا القبيل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي على الأرجح من بين الأوائل، لكنها لن تكون الأخيرة، فهناك منظمات أخرى طلبت حاليا خيارات للتحقق والتوثيق".
وأشار ميروشنيك إلى أنه سيتم توفير جميع الظروف اللازمة للمنظمات الدولية الراغبة في زيارة ستاروبيلسك، وقال: "سنوفر كل الظروف لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، ولكن بشرط وحيد وهو أن يفتحوا عيونهم وآذانهم وألا ينخرطوا في تنفيذ مهام دعائية".
وأكمل: "كل من لديه الاستعداد للتعاون، ومن يحاول حقا الترفع عن الموقف واستيعاب حقائق انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ستتاح له الفرصة للحصول على ذلك".
ولفت إلى أن الغرب يريد تناسي الهجوم الأوكراني على مدينة ستاروبيلسك سريعًا لكن روسيا لن تسمح بذلك.
وقال: "نرى كيف يتمسك الغرب بموقفه بعناد، وكيف يكره هذه القصة (هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية)، وكيف يريد طمسها، وكيف يريد ببساطة تجاهلها ونسيانها والمضي قدمًا. يقولون إنها انتهت، ويستمرون في إلقاء اللوم على روسيا. لن نسمح بنسيان هذا الهجوم. لن نسمح بنسيان الأطفال القتلى والجرائم البشعة التي ارتكبت".
وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك وميروشنيك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.
وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.