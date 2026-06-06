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رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز
رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز
سبوتنيك عربي
صرّح إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة "روسنفط"، اليوم السبت، بأن القطب... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال في تقريره بعنوان "بداية النهاية أم نهاية البداية: ما الذي تبقى في قاع صندوق باندورا"، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، متحدثًا عن الوضع في مضيق هرمز: "نرحّب بمحاولات بعض الدول لإنشاء طرق بديلة، ولكن في ظل احتياجات التجارة العالمية، يكتسب القطب الشمالي أهمية خاصة. ففي ظل هذه الظروف، تتزايد أهميته ليس فقط كمصدر للموارد، بل وقبل كل شيء، كممر لوجستي موثوق، ليصبح ذا أهمية استراتيجية".فقاعة كبيرةوأشار سيتشين إلى أنه "خلال السنوات العشر الماضية، تضاعفت حصة أكبر عشر شركات تقنية في سوق الأسهم الأمريكية ثلاث مرات، لتتجاوز 40%. ومع الأخذ في الاعتبار الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لشركات عملاقة مثل "سبيس إكس"، و"أوبن إيه آي"، و"أنثروبيك"، بقيمة إجمالية تبلغ تريليونات عدة من الدولارات، فإن هذه النسبة ستقترب من 50%. من الواضح أن العالم على وشك الدخول في أكبر فقاعة مالية في التاريخ منذ طفرة السكك الحديدية الأمريكية في القرن التاسع عشر".وأوضح: "في الولايات المتحدة، يحتاج مركز بيانات بقدرة 100 ميغاواط إلى نحو مليوني لتر من الماء يوميًا، وهو ما يعادل استهلاك 6500 أسرة. وبحلول عام 2030، قد يتضاعف استهلاك المياه في مراكز البيانات تقريبًا".من المستفيد الأكبر من أزمة "هرمز"وأضاف سيتشين، معلقًا على إغلاق مضيق هرمز: "لا شك أن المستفيد الرئيسي هو الشركات الأمريكية، التي اكتسبت مزايا غير تنافسية وفرصة لتنظيم الإمدادات بأسعار مرتفعة. وإن صادرات المواد الهيدروكربونية الأمريكية تحطّم جميع الأرقام القياسية".واستطرد: "للأسف، سيؤثر الصراع في مضيق هرمز، فضلًا عن المخاطر الجديدة، سلبًا على احتياجات الاقتصاد الهندي. ولكن في الوقت نفسه، يحفّز على البحث عن حلول طويلة الأجل لأمن الطاقة".وأوضح: "إن غياب نهج متوازن لتطوير نظام الطاقة قد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الكهرباء: في الولايات المتحدة، بأكثر من 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي أوروبا، بنسبة 35-45% لمختلف المستهلكين".مؤسسات دولية كبرى تحذر: تعطل الملاحة في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالميواشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز

08:42 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 06.06.2026)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالسكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة "روسنفط"
السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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صرّح إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة "روسنفط"، اليوم السبت، بأن القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز.
وقال في تقريره بعنوان "بداية النهاية أم نهاية البداية: ما الذي تبقى في قاع صندوق باندورا"، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، متحدثًا عن الوضع في مضيق هرمز: "نرحّب بمحاولات بعض الدول لإنشاء طرق بديلة، ولكن في ظل احتياجات التجارة العالمية، يكتسب القطب الشمالي أهمية خاصة. ففي ظل هذه الظروف، تتزايد أهميته ليس فقط كمصدر للموارد، بل وقبل كل شيء، كممر لوجستي موثوق، ليصبح ذا أهمية استراتيجية".

وأضاف: "تعد أزمة هرمز سابقة. من الواضح أن "نقاط الاختناق" الأخرى في الخدمات اللوجستية العالمية قد تكون مهددة الآن، مثل "مضيق ملقا"، و"باب المندب"، و"جبل طارق"، و"رأس الرجاء الصالح"، و"المضيق الدنماركي"، و"المضيق التركي"، وقناتي "السويس" و"بنما"، والتي تعدّ بالغة الأهمية ليس فقط للطاقة العالمية (التي يمرّ عبرها تقريبًا كل إنتاج النفط العالمي)، بل أيضًا للتجارة العالمية".

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أمس, 13:21 GMT

فقاعة كبيرة

وأشار سيتشين إلى أنه "خلال السنوات العشر الماضية، تضاعفت حصة أكبر عشر شركات تقنية في سوق الأسهم الأمريكية ثلاث مرات، لتتجاوز 40%. ومع الأخذ في الاعتبار الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لشركات عملاقة مثل "سبيس إكس"، و"أوبن إيه آي"، و"أنثروبيك"، بقيمة إجمالية تبلغ تريليونات عدة من الدولارات، فإن هذه النسبة ستقترب من 50%. من الواضح أن العالم على وشك الدخول في أكبر فقاعة مالية في التاريخ منذ طفرة السكك الحديدية الأمريكية في القرن التاسع عشر".
وأوضح: "في الولايات المتحدة، يحتاج مركز بيانات بقدرة 100 ميغاواط إلى نحو مليوني لتر من الماء يوميًا، وهو ما يعادل استهلاك 6500 أسرة. وبحلول عام 2030، قد يتضاعف استهلاك المياه في مراكز البيانات تقريبًا".
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من المستفيد الأكبر من أزمة "هرمز"

وأضاف سيتشين، معلقًا على إغلاق مضيق هرمز: "لا شك أن المستفيد الرئيسي هو الشركات الأمريكية، التي اكتسبت مزايا غير تنافسية وفرصة لتنظيم الإمدادات بأسعار مرتفعة. وإن صادرات المواد الهيدروكربونية الأمريكية تحطّم جميع الأرقام القياسية".
واستطرد: "للأسف، سيؤثر الصراع في مضيق هرمز، فضلًا عن المخاطر الجديدة، سلبًا على احتياجات الاقتصاد الهندي. ولكن في الوقت نفسه، يحفّز على البحث عن حلول طويلة الأجل لأمن الطاقة".
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وتابع سيتشين: "تعد المعادن بالغة الأهمية لتطوير نوع جديد من أنظمة الطاقة. وسيتضاعف الطلب عليها في توليد الطاقة والنقل الكهربائي وشبكات الكهرباء بحلول عام 2050. وقد يرتفع الاستهلاك بنحو 200 مليون طن. وفي الوقت نفسه، فإن الموارد محدودة للغاية".

وأوضح: "إن غياب نهج متوازن لتطوير نظام الطاقة قد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الكهرباء: في الولايات المتحدة، بأكثر من 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي أوروبا، بنسبة 35-45% لمختلف المستهلكين".
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