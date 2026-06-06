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رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز

رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز

سبوتنيك عربي

صرّح إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة "روسنفط"، اليوم السبت، بأن القطب... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T08:42+0000

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2026-06-06T09:52+0000

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وقال في تقريره بعنوان "بداية النهاية أم نهاية البداية: ما الذي تبقى في قاع صندوق باندورا"، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، متحدثًا عن الوضع في مضيق هرمز: "نرحّب بمحاولات بعض الدول لإنشاء طرق بديلة، ولكن في ظل احتياجات التجارة العالمية، يكتسب القطب الشمالي أهمية خاصة. ففي ظل هذه الظروف، تتزايد أهميته ليس فقط كمصدر للموارد، بل وقبل كل شيء، كممر لوجستي موثوق، ليصبح ذا أهمية استراتيجية".فقاعة كبيرةوأشار سيتشين إلى أنه "خلال السنوات العشر الماضية، تضاعفت حصة أكبر عشر شركات تقنية في سوق الأسهم الأمريكية ثلاث مرات، لتتجاوز 40%. ومع الأخذ في الاعتبار الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لشركات عملاقة مثل "سبيس إكس"، و"أوبن إيه آي"، و"أنثروبيك"، بقيمة إجمالية تبلغ تريليونات عدة من الدولارات، فإن هذه النسبة ستقترب من 50%. من الواضح أن العالم على وشك الدخول في أكبر فقاعة مالية في التاريخ منذ طفرة السكك الحديدية الأمريكية في القرن التاسع عشر".وأوضح: "في الولايات المتحدة، يحتاج مركز بيانات بقدرة 100 ميغاواط إلى نحو مليوني لتر من الماء يوميًا، وهو ما يعادل استهلاك 6500 أسرة. وبحلول عام 2030، قد يتضاعف استهلاك المياه في مراكز البيانات تقريبًا".من المستفيد الأكبر من أزمة "هرمز"وأضاف سيتشين، معلقًا على إغلاق مضيق هرمز: "لا شك أن المستفيد الرئيسي هو الشركات الأمريكية، التي اكتسبت مزايا غير تنافسية وفرصة لتنظيم الإمدادات بأسعار مرتفعة. وإن صادرات المواد الهيدروكربونية الأمريكية تحطّم جميع الأرقام القياسية".واستطرد: "للأسف، سيؤثر الصراع في مضيق هرمز، فضلًا عن المخاطر الجديدة، سلبًا على احتياجات الاقتصاد الهندي. ولكن في الوقت نفسه، يحفّز على البحث عن حلول طويلة الأجل لأمن الطاقة".وأوضح: "إن غياب نهج متوازن لتطوير نظام الطاقة قد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الكهرباء: في الولايات المتحدة، بأكثر من 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي أوروبا، بنسبة 35-45% لمختلف المستهلكين".مؤسسات دولية كبرى تحذر: تعطل الملاحة في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالميواشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران

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