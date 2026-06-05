منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026 يدخل يومه الثالث... وترقب لخطاب بوتين
10:39 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 11:53 GMT 05.06.2026)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
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يشهد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" في يومه الثالث فعاليات متنوعة تحت شعار "صُنع في روسيا"، مع التركيز على التقنيات والابتكارات المحلية، وسط ترقب واسع للجلسة العامة المرتقبة التي سيلقي خلالها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابًا مهمًا.
وتتضمن أجندة منتدى 2026، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
📌 مراسل "سبوتنيك" يرصد فعاليات اليوم الثالث من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2026— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2026
وأفاد بأن اليوم الثالث يُقام تحت شعار "صُنع في روسيا"، مع التركيز على إبراز التقنيات والتكنولوجيا الروسية.
🌏 كما أشار إلى ترقب كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في الجلسة العامة، والتي تُعد من أبرز… https://t.co/x3cZidpXcS pic.twitter.com/GiyrYUq0H3
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.