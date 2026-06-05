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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026 يدخل يومه الثالث... وترقب لخطاب بوتين
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026 يدخل يومه الثالث... وترقب لخطاب بوتين
سبوتنيك عربي
يشهد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" في يومه الثالث فعاليات متنوعة تحت شعار "صُنع في روسيا"، مع التركيز على التقنيات والابتكارات المحلية، وسط ترقب واسع... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T10:39+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وتتضمن أجندة منتدى 2026، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.بوتين: بسط سيطرة روسيا على دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكرانيالسعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديوزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026 يدخل يومه الثالث... وترقب لخطاب بوتين

10:39 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 11:53 GMT 05.06.2026)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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يشهد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" في يومه الثالث فعاليات متنوعة تحت شعار "صُنع في روسيا"، مع التركيز على التقنيات والابتكارات المحلية، وسط ترقب واسع للجلسة العامة المرتقبة التي سيلقي خلالها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابًا مهمًا.
وتتضمن أجندة منتدى 2026، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
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