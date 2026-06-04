https://sarabic.ae/20260604/السعودية-وروسيا-تصادقان-على-30-اتفاقية-على-عدة-أصعدة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-1114057871.html

السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T15:00+0000

2026-06-04T15:00+0000

2026-06-04T15:00+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وصرح وزير الطاقة السعودي خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون": "سيوقع البلدان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".كما أشار الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.وأكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي مهم للغاية أيضاً".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

https://sarabic.ae/20260604/رجل-أعمال-سعودي-لـسبوتنيك-الطاقة-المتجددة-تقود-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-السعودية-الروسية-1114042905.html

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