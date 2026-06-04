https://sarabic.ae/20260604/السعودية-وروسيا-تصادقان-على-30-اتفاقية-على-عدة-أصعدة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-1114057871.html
السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T15:00+0000
2026-06-04T15:00+0000
2026-06-04T15:00+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وصرح وزير الطاقة السعودي خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون": "سيوقع البلدان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".كما أشار الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.وأكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي مهم للغاية أيضاً".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260604/رجل-أعمال-سعودي-لـسبوتنيك-الطاقة-المتجددة-تقود-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-السعودية-الروسية-1114042905.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
أكد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.
وصرح وزير الطاقة السعودي خلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون": "سيوقع البلدان 30 اتفاقية تعاون متنوعة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة".
كما أشار الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.
وأكد كيريل دميترييف
، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.
وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية أوبك، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.
وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي مهم للغاية أيضاً".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية
، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.