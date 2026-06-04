https://sarabic.ae/20260604/رجل-أعمال-سعودي-لـسبوتنيك-الطاقة-المتجددة-تقود-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-السعودية-الروسية-1114042905.html
رجل أعمال سعودي لـ"سبوتنيك": الطاقة المتجددة تقود مرحلة جديدة من الشراكة السعودية الروسية
رجل أعمال سعودي لـ"سبوتنيك": الطاقة المتجددة تقود مرحلة جديدة من الشراكة السعودية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "عين خبير" للاستشارات، المهندس عيد سعد الجعيد، أن المملكة العربية السعودية وروسيا تمتلكان فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T09:43+0000
2026-06-04T09:43+0000
2026-06-04T12:10+0000
روسيا
السعودية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
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وبيّن الجعيد في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أن "شركة "عين خبير" متخصصة في الاستشارات البيئية والاستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب دورها في استقطاب الشركات العالمية ذات القيمة المضافة وتمكينها من دخول السوق السعودي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".وحول مستقبل الطاقة المتجددة، أشار الجعيد إلى أن "مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية المشتركة بين السعودية وروسيا"، موضحًا أن "هذه المشاريع تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغير المناخي، ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة."وتزامنًا مع احتفاء البلدين بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، أكد الجعيد أن "هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، خاصة أن التعاون الاقتصادي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق رؤية المملكة 2030".وتابع الجعيد: "شهدنا خلال الفترة الماضية نشاطًا متزايدًا في أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي، سواء في الرياض أو سانت بطرسبورغ، وهناك تواصل مستمر لتحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية والعمل على تنفيذها وفق أهداف واضحة."وفي ما يتعلق بمستقبل التعاون الاقتصادي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أوضح الجعيد أن "السعودية وروسيا تمتلكان مقومات قوية تشمل الموارد البشرية والخبرات والمعرفة والأنظمة الداعمة للاستثمار، ما يوفر بيئة مناسبة لتعزيز الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة".وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "التعاون أثمر عن الكثير من التسهيلات المتبادلة، ومنها إمكانية التنقل بين البلدين دون تأشيرات"، معربًا عن أمله في "إطلاق رحلات جوية مباشرة للخطوط الجوية السعودية والروسية بين البلدين لما لها من دور في دعم التبادل التجاري والاستثماري".وختم الجعيد حديثه بالتأكيد على أهمية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في "تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار"، وقال: "نرحب بجميع الشركات العالمية القادرة على تقديم قيمة مضافة لمبادرات رؤية المملكة 2030، وسنعمل على دعمها وتمكينها من دخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، انطلاقًا من دورنا كشريك وممكّن للقطاع الخاص ."
https://sarabic.ae/20260603/جناح-مميز-للسعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113992010.html
https://sarabic.ae/20260602/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-حدث-ضخم-ينتظره-العالم-1113957830.html
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, السعودية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
رجل أعمال سعودي لـ"سبوتنيك": الطاقة المتجددة تقود مرحلة جديدة من الشراكة السعودية الروسية
09:43 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 12:10 GMT 04.06.2026)
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "عين خبير" للاستشارات، المهندس عيد سعد الجعيد، أن المملكة العربية السعودية وروسيا تمتلكان فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا متسارعًا مدعومًا برؤية المملكة 2030.
وبيّن الجعيد في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أن "شركة "عين خبير" متخصصة في الاستشارات البيئية والاستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب دورها في استقطاب الشركات العالمية ذات القيمة المضافة وتمكينها من دخول السوق السعودي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، ونساعدها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستدامة والطاقة."
وحول مستقبل الطاقة المتجددة، أشار الجعيد إلى أن "مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية المشتركة بين السعودية وروسيا"، موضحًا أن "هذه المشاريع تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغير المناخي، ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة."
كما أشار إلى "عدد من الاتفاقيات والمبادرات التي يجري العمل على بلورتها بين الجانبين السعودي والروسي"، معربًا عن أمله بـ"تحويلها إلى مشاريع عملية تنفذها فرق عمل مشتركة خلال المرحلة المقبلة".
وتزامنًا مع احتفاء البلدين بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية
، أكد الجعيد أن "هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، خاصة أن التعاون الاقتصادي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق رؤية المملكة 2030".
وتابع الجعيد: "شهدنا خلال الفترة الماضية نشاطًا متزايدًا في أعمال مجلس الأعمال السعودي الروسي، سواء في الرياض أو سانت بطرسبورغ، وهناك تواصل مستمر لتحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية والعمل على تنفيذها وفق أهداف واضحة."
وأكد أن "مجالات التعاون لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، إضافة إلى إمكانات واعدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"، مبينًا أن "الفرص المتاحة ما تزال أكبر بكثير مما تحقق حتى الآن".
وفي ما يتعلق بمستقبل التعاون الاقتصادي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أوضح الجعيد أن "السعودية وروسيا تمتلكان مقومات قوية تشمل الموارد البشرية
والخبرات والمعرفة والأنظمة الداعمة للاستثمار، ما يوفر بيئة مناسبة لتعزيز الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "التعاون أثمر عن الكثير من التسهيلات المتبادلة، ومنها إمكانية التنقل بين البلدين دون تأشيرات"، معربًا عن أمله في "إطلاق رحلات جوية مباشرة للخطوط الجوية السعودية والروسية بين البلدين لما لها من دور في دعم التبادل التجاري والاستثماري".
وأضاف: "ناقشنا خلال لقاءاتنا الأخيرة عددًا من التحديات القائمة، وقدمنا مقترحات وحلولًا عملية، ونتطلع إلى تحويلها إلى مبادرات وأهداف قابلة للتنفيذ تسهم في تسريع وتيرة التعاون بما يخدم مصالح البلدين."
وختم الجعيد حديثه بالتأكيد على أهمية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
في "تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار"، وقال: "نرحب بجميع الشركات العالمية القادرة على تقديم قيمة مضافة لمبادرات رؤية المملكة 2030، وسنعمل على دعمها وتمكينها من دخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، انطلاقًا من دورنا كشريك وممكّن للقطاع الخاص ."