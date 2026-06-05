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نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة

نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال نوفاك: "يشهد قطاع الطاقة العالمي حاليًا ضغوطًا شديدة من جانب العرض في السوق. إن إغلاق مضيق "هرمز" أو تدمير البنية التحتية يؤثر بشدة على الوضع. ووفقًا للتقديرات، هناك نحو 12 مليون برميل من النفط لا تصل إلى السوق، وهو ما يمثل حوالي 10% من الطلب العالمي".وأضاف: "إن ستهلاك الطاقة العالمي في ازدياد، ويعود ذلك إلى أسباب منها: الكهربة، ومراكز البيانات، واستخدام تقنيات الحوسبة الحديثة، والذكاء الاصطناعي. وتتطلب جميع هذه القطاعات طاقة".ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبيةبرلماني ألماني: يجب إعادة تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي"

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