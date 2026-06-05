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نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة
نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T07:09+0000
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وقال نوفاك: "يشهد قطاع الطاقة العالمي حاليًا ضغوطًا شديدة من جانب العرض في السوق. إن إغلاق مضيق "هرمز" أو تدمير البنية التحتية يؤثر بشدة على الوضع. ووفقًا للتقديرات، هناك نحو 12 مليون برميل من النفط لا تصل إلى السوق، وهو ما يمثل حوالي 10% من الطلب العالمي".وأضاف: "إن ستهلاك الطاقة العالمي في ازدياد، ويعود ذلك إلى أسباب منها: الكهربة، ومراكز البيانات، واستخدام تقنيات الحوسبة الحديثة، والذكاء الاصطناعي. وتتطلب جميع هذه القطاعات طاقة".ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبيةبرلماني ألماني: يجب إعادة تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة

07:09 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Murad Orudzhev
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أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة.
وقال نوفاك: "يشهد قطاع الطاقة العالمي حاليًا ضغوطًا شديدة من جانب العرض في السوق. إن إغلاق مضيق "هرمز" أو تدمير البنية التحتية يؤثر بشدة على الوضع. ووفقًا للتقديرات، هناك نحو 12 مليون برميل من النفط لا تصل إلى السوق، وهو ما يمثل حوالي 10% من الطلب العالمي".

وتابع: "هذه الظروف تُشكل اتجاهات جديدة من جانب المستهلكين: تتغير المسارات اللوجستية، وترتفع الأسعار، مما ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الإنتاج، والأمن الغذائي، وقطاع الإسكان والمرافق العامة. ومن المرجح أن تؤدي هذه التغييرات الجذرية إلى البحث عن مسارات لوجستية جديدة، وطرق بديلة لنقل موارد الطاقة، فضلاً عن السعي لإيجاد مصادر طاقة بديلة".

وأضاف: "إن ستهلاك الطاقة العالمي في ازدياد، ويعود ذلك إلى أسباب منها: الكهربة، ومراكز البيانات، واستخدام تقنيات الحوسبة الحديثة، والذكاء الاصطناعي. وتتطلب جميع هذه القطاعات طاقة".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
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ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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