https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-روسيا-منفتحة-على-عودة-الشركات-الغربية-وتشجع-الاستثمارات-الأجنبية-1114072789.html
الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية
الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنمية وضمان القدرة التنافسية. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السابع، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تتوقع عودة الشركات الغربية وما إذا كانت البلاد بحاجة إليها: "بالتأكيد. نحن بحاجة ماسة إلى ذلك. يجب أن نبقى منفتحين على الاستثمار الأجنبي". ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية. ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-بوتين-لا-يخطط-لعقد-اجتماع-منفصل-مع-كبار-رجال-الأعمال-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-1114072237.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية
06:09 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 06:12 GMT 05.06.2026)
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنمية وضمان القدرة التنافسية.
وقال بيسكوف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السابع، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تتوقع عودة الشركات الغربية وما إذا كانت البلاد بحاجة إليها: "بالتأكيد. نحن بحاجة ماسة إلى ذلك. يجب أن نبقى منفتحين على الاستثمار الأجنبي".
وأضاف: "ينبغي لأي اقتصاد أن يزدهر مع تدفق أقصى قدر من الاستثمار الأجنبي، فهو ما يُعزز المنافسة".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية
، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.