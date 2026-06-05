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الكرملين: بوتين لا يخطط لعقد اجتماع منفصل مع كبار رجال الأعمال في منتدى سان بطرسبورغ
الكرملين: بوتين لا يخطط لعقد اجتماع منفصل مع كبار رجال الأعمال في منتدى سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم عقد اجتماع منفصل مع كبار رجال الأعمال على هامش منتدى... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأجاب بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس قد رتب اجتماعًا منفصلًا مع كبار رجال الأعمال: "لا، لم يتم التخطيط له".ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.نائب وزير الاستثمار السعودي: المملكة مهتمة بتجربة روسيا في مجال التنمية الاقتصادية
https://sarabic.ae/20260604/الكشف-عن-سيارة-سينات-الروسية-الفارهة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-صور-1114049221.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: بوتين لا يخطط لعقد اجتماع منفصل مع كبار رجال الأعمال في منتدى سان بطرسبورغ
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم عقد اجتماع منفصل مع كبار رجال الأعمال على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأجاب بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس قد رتب اجتماعًا منفصلًا مع كبار رجال الأعمال: "لا، لم يتم التخطيط له".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.