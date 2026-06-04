https://sarabic.ae/20260604/الكشف-عن-سيارة-سينات-الروسية-الفارهة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-صور-1114049221.html

الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... صور

الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... صور

سبوتنيك عربي

أطلق النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، خط الإنتاج الجديد لسيارات رجال الأعمال - طراز سينات 900 - على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T12:33+0000

2026-06-04T12:33+0000

2026-06-04T12:58+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114048432_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_3fd8709ccdcbf6625a54ef7d2a985c43.jpg

وأشار دينيس مانتوروف قائلاً: "نشهد اليوم ميلاد علامة تجارية روسية جديدة، سينات. في غضون دقائق، ستخرج أولى سيارات رجال الأعمال من هذه العلامة من خط التجميع في مصنع شوشاري (جنوب سان بطرسبورغ)، وبذلك، تدخل صناعة السيارات الروسية هذا القطاع المعقد ذي القيمة المضافة العالية.وأضاف: "قد مكّننا مشروع سينات من الاحتفاظ بمئات المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، وتسهيل تدفق الكوادر الجديدة إلى المصنع". وسيوفر مصنع الإنتاج الجديد عرضًا تنافسيًا لتحديث وصيانة أساطيل الشركات".وأضاف دينيس مانتوروف: "فيما يخص سيارات الركاب، نقدم أكثر من 20 علامة تجارية وأكثر من 50 طرازًا مختلفًا. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إعادة تشغيل المواقع التي توقف شركاؤنا السابقون عن العمل فيها عام 2022 بسرعة".وأعلن مانتوروف، أن جميع مصانع السيارات في روسيا التي هجرها الأجانب قد وجدت شركاء صناعيين جدد.وحضر الفعالية كل من محافظ سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، والرئيس التنفيذي لشركة كاماز، سيرغي كوغوغين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصنعي السيارات الروس، ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، أليكسي ميلر.وقال كاليتسيف: "نقدم منتجًا كامل التجهيزات بسعر 12 مليون روبل".وأضاف: "يعمل ممثلو شركائنا هنا بالفعل... أي أن باب تلقي الطلبات مفتوح، ونحن بصدد جمع الطلبات المسبقة لهذه السيارة".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العامبين 3-6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة

https://sarabic.ae/20250509/أوروس-تتصدر-المشهد-وتسرق-الأضواء-خلال-احتفال-عيد-النصر-فيديو-1100349977.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم