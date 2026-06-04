الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... صور
12:33 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 12:58 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورواجهة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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أطلق النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، خط الإنتاج الجديد لسيارات رجال الأعمال - طراز سينات 900 - على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
وأشار دينيس مانتوروف قائلاً: "نشهد اليوم ميلاد علامة تجارية روسية جديدة، سينات. في غضون دقائق، ستخرج أولى سيارات رجال الأعمال من هذه العلامة من خط التجميع في مصنع شوشاري (جنوب سان بطرسبورغ)، وبذلك، تدخل صناعة السيارات الروسية هذا القطاع المعقد ذي القيمة المضافة العالية.
وأضاف: "قد مكّننا مشروع سينات من الاحتفاظ بمئات المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، وتسهيل تدفق الكوادر الجديدة إلى المصنع". وسيوفر مصنع الإنتاج الجديد عرضًا تنافسيًا لتحديث وصيانة أساطيل الشركات".
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أن افتتاح المصنع يُكمل عملية استعادة إنتاج السيارات في روسيا في جميع الفئات والقطاعات الشائعة.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمقصورة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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مقصورة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورواجهة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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واجهة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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مقصورة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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واجهة سيارة أوروس سينات الفاخرة في معرض سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
وأضاف دينيس مانتوروف: "فيما يخص سيارات الركاب، نقدم أكثر من 20 علامة تجارية وأكثر من 50 طرازًا مختلفًا. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إعادة تشغيل المواقع التي توقف شركاؤنا السابقون عن العمل فيها عام 2022 بسرعة".
وتابع: "تدخل صناعة السيارات في سان بطرسبورغ حقبة جديدة، فصلٌ حيوي وواعد، حافل بالخطط الطموحة، يُفتتح في تاريخ صناعة السيارات في العاصمة الشمالية، إن استئناف الإنتاج في موقع شوشاري ليس مجرد افتتاح خط إنتاج، بل هو إحياءٌ لتقاليد التميز الهندسي، وتسليمٌ للراية إلى أجيال جديدة من المصممين والتقنيين والعاملين.
9 مايو 2025, 11:02 GMT
وأعلن مانتوروف، أن جميع مصانع السيارات في روسيا التي هجرها الأجانب قد وجدت شركاء صناعيين جدد.
وحضر الفعالية كل من محافظ سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، والرئيس التنفيذي لشركة كاماز، سيرغي كوغوغين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصنعي السيارات الروس، ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، أليكسي ميلر.
وأعلن أناتولي كاليتسيف، مدير تطوير المنتجات في شركة سينات، لوكالة "سبوتنيك" خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن سعر سيارة سينات 900 سيبلغ 12 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار)، وأن الطلبات المسبقة بدأت بالفعل.
وقال كاليتسيف: "نقدم منتجًا كامل التجهيزات بسعر 12 مليون روبل".
وأضاف: "يعمل ممثلو شركائنا هنا بالفعل... أي أن باب تلقي الطلبات مفتوح، ونحن بصدد جمع الطلبات المسبقة لهذه السيارة".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العامبين 3-6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.