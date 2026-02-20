روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260220/روسيا-تبدأ-إنتاج-سيارات-كهربائية-وهجينة-1110570777.html
روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة
روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة
سبوتنيك عربي
حضر النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ومستشار تطوير الشراكات في شركة "ياندكس"، أليكسي كودرين، حفل إطلاق طراز "يو... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T11:48+0000
2026-02-20T11:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070465999_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_b579d4ce8873d4f07e2813a525eff70f.jpg
وقال سوبيانين خلال افتتاح مصنع إنتاج مركبات الكهربا "يو إم أو" الكهربائية في مصنع "موسكفيتش": "يتم حاليًا إنتاج أربعة طرازات في مصنع موسكفيتش، وبحلول نهاية العام، سيتم طرح أربعة طرازات أخرى وإطلاقها، بما في ذلك مركبات "يو إم أو" الكهربائية الحالية من ياندكس، والتي ستستخدم بشكل أساسي لتزويد سيارات الأجرة بالوقود".ووفقًا للعمدة، فقد شهدت موسكو "ثورة شاملة في مجال النقل بسيارات الأجرة" في السنوات الأخيرة.وأشار سوبيانين إلى أنه "انطلق من هذا القطاع المحلي غير المنظم، ليصبح اليوم صناعة متكاملة توظف آلاف الأشخاص، وتنقل 1,600,000 راكب يوميًا".وأضاف سوبيانين أنه تم إنشاء بنية تحتية فريدة للطرق، ومواقف سيارات، وأنظمة تحكم ذكية خصيصًا لهذا الغرض.ووفقاً لمانتوروف، يمثّل إنتاج السيارات الكهربائية في روسيا حالياً 6% من إجمالي السوق، وأضاف أن الإنتاج المشترك للسيارات الهجينة والكهربائية في روسيا تضاعف ثلاث مرات تقريباً، العام الماضي.وأضاف مانتوروف: "المنتج الجديد من شركة "إي إم روس" هو ثمرة جهود مشتركة بين قطاع الأعمال والحكومة ومكتب رئيس بلدية موسكو".وقدّمت موسكو بدورها مرافق الإنتاج لمصنع موسكفيتش، وزوّدت ياندكس، الشريك التقني الرئيسي في المشروع، المركبات بميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات الملاحة والوسائط المتعددة الخاصة بها.من جانبه، قال كودرين، مستشار تطوير الشركات في ياندكس، إن إطلاق مركبات "يو إم أو" الكهربائية "يمثل مرحلة جديدة في تطوير النقل الكهربائي في روسيا".وقال كودرين: "ياندكس هي الشريك التقني والمساهم في المشروع، وهي المسؤولة عن الميزات الذكية لهذه السيارة، أعتقد أن الركاب سيحصلون على خدمة جديدة وفريدة من نوعها ستجعل هذه السيارة تحظى بشعبية فورية".ووفقًا للبيان، تم اختيار موقع الإنتاج، مصنع موسكفيتش، بعد إجراء تدقيق شامل، وأفادت البلدية بأن المشروع يهدف إلى تلبية جزء كبير من طلب شركات سيارات الأجرة والسائقين الروس على المركبات الكهربائية والهجينة الجديدة المصنّعة محليًا.وقد تم تجميع أول 100 مركبة كهربائية من طراز "أومو" في مصنع موسكفيتش، وسيتم تسليمها إلى "ياندكس".جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
https://sarabic.ae/20221123/مصنع-سيارات-موسكفيتش-الروسي-يستأنف-الإنتاج-ويكشف-عن-إصدارات-حديثة-1070470375.html
https://sarabic.ae/20251211/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تحول-بقايا-إطارات-السيارات-المستعملة-خرسانات-صلبة-1108047727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070465999_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_0df0d5990f252323886e141aa29a62f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة

11:48 GMT 20.02.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
عرض سيارة موسكفيتش في مصنع موسكو للسيارات موسكفيتش، روسيا 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حضر النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ومستشار تطوير الشراكات في شركة "ياندكس"، أليكسي كودرين، حفل إطلاق طراز "يو إم أو" الجديد من المركبات الكهربائية في مصنع "موسكفيتش" للسيارات في موسكو.
وقال سوبيانين خلال افتتاح مصنع إنتاج مركبات الكهربا "يو إم أو" الكهربائية في مصنع "موسكفيتش": "يتم حاليًا إنتاج أربعة طرازات في مصنع موسكفيتش، وبحلول نهاية العام، سيتم طرح أربعة طرازات أخرى وإطلاقها، بما في ذلك مركبات "يو إم أو" الكهربائية الحالية من ياندكس، والتي ستستخدم بشكل أساسي لتزويد سيارات الأجرة بالوقود".
ووفقًا للعمدة، فقد شهدت موسكو "ثورة شاملة في مجال النقل بسيارات الأجرة" في السنوات الأخيرة.
وأشار سوبيانين إلى أنه "انطلق من هذا القطاع المحلي غير المنظم، ليصبح اليوم صناعة متكاملة توظف آلاف الأشخاص، وتنقل 1,600,000 راكب يوميًا".
وأضاف سوبيانين أنه تم إنشاء بنية تحتية فريدة للطرق، ومواقف سيارات، وأنظمة تحكم ذكية خصيصًا لهذا الغرض.
عرض سيارة موسكفيتش في مصنع موسكو للسيارات موسكفيتش، روسيا 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
مجتمع
مصنع سيارات "موسكفيتش" الروسي يستأنف الإنتاج ويكشف عن إصدارات حديثة
23 نوفمبر 2022, 12:43 GMT

وقال رئيس بلدية موسكو: "من الأهمية بمكان، بالطبع، أن ينتج هذا القطاع سيارات عالية الجودة، ونحن نطلق اليوم سيارة من هذا النوع، أود أن أتقدم بالشكر مجددًا إلى الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، الذي وجّهنا بإنشاء مجمّع للسيارات الكهربائية في هذا الموقع، وهو ما نعمل عليه، ودعم صناعة السيارات ككل".

ووفقاً لمانتوروف، يمثّل إنتاج السيارات الكهربائية في روسيا حالياً 6% من إجمالي السوق، وأضاف أن الإنتاج المشترك للسيارات الهجينة والكهربائية في روسيا تضاعف ثلاث مرات تقريباً، العام الماضي.
وأضاف مانتوروف: "المنتج الجديد من شركة "إي إم روس" هو ثمرة جهود مشتركة بين قطاع الأعمال والحكومة ومكتب رئيس بلدية موسكو".
وبموجب عقد الاستثمار الخاص، تعهدت الشركة المصنعة، مقابل عدد من الحوافز، بزيادة التزاماتها المتعلقة بالتوطين.
وقدّمت موسكو بدورها مرافق الإنتاج لمصنع موسكفيتش، وزوّدت ياندكس، الشريك التقني الرئيسي في المشروع، المركبات بميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات الملاحة والوسائط المتعددة الخاصة بها.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الأهم من ذلك، أن أكبر شركة تقنية معلومات لدينا ستعمل على توحيد طلبات الشركات على مركبات "يو إم أو" من شركات سيارات الأجرة الشريكة، وستتولى أيضاً توزيعها لبيعها للأفراد.
من جانبه، قال كودرين، مستشار تطوير الشركات في ياندكس، إن إطلاق مركبات "يو إم أو" الكهربائية "يمثل مرحلة جديدة في تطوير النقل الكهربائي في روسيا".
وقال كودرين: "ياندكس هي الشريك التقني والمساهم في المشروع، وهي المسؤولة عن الميزات الذكية لهذه السيارة، أعتقد أن الركاب سيحصلون على خدمة جديدة وفريدة من نوعها ستجعل هذه السيارة تحظى بشعبية فورية".
سيارة تشايكا (نورس) غاز -13 في إطار سباق غوم = غوركي كلاسيك - 2018 للسيارات القديمة في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
11 ديسمبر 2025, 12:04 GMT
ووفقًا للبيان، تم اختيار موقع الإنتاج، مصنع موسكفيتش، بعد إجراء تدقيق شامل، وأفادت البلدية بأن المشروع يهدف إلى تلبية جزء كبير من طلب شركات سيارات الأجرة والسائقين الروس على المركبات الكهربائية والهجينة الجديدة المصنّعة محليًا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما في ضوء القانون الاتحادي بشأن توطين صناعة سيارات الأجرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2026.

وقد تم تجميع أول 100 مركبة كهربائية من طراز "أومو" في مصنع موسكفيتش، وسيتم تسليمها إلى "ياندكس".
جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала