روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة
حضر النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ومستشار تطوير الشراكات في شركة "ياندكس"، أليكسي كودرين، حفل إطلاق طراز "يو إم أو" الجديد من المركبات الكهربائية في مصنع "موسكفيتش" للسيارات في موسكو.
وقال سوبيانين خلال افتتاح مصنع إنتاج مركبات الكهربا "يو إم أو" الكهربائية في مصنع "موسكفيتش": "يتم حاليًا إنتاج أربعة طرازات في مصنع موسكفيتش، وبحلول نهاية العام، سيتم طرح أربعة طرازات أخرى وإطلاقها، بما في ذلك مركبات "يو إم أو" الكهربائية الحالية من ياندكس، والتي ستستخدم بشكل أساسي لتزويد سيارات الأجرة بالوقود".
ووفقًا للعمدة، فقد شهدت موسكو "ثورة شاملة في مجال النقل بسيارات الأجرة" في السنوات الأخيرة.
وأشار سوبيانين إلى أنه "انطلق من هذا القطاع المحلي غير المنظم، ليصبح اليوم صناعة متكاملة توظف آلاف الأشخاص، وتنقل 1,600,000 راكب يوميًا".
وأضاف سوبيانين أنه تم إنشاء بنية تحتية فريدة للطرق، ومواقف سيارات، وأنظمة تحكم ذكية خصيصًا لهذا الغرض.
وقال رئيس بلدية موسكو: "من الأهمية بمكان، بالطبع، أن ينتج هذا القطاع سيارات عالية الجودة، ونحن نطلق اليوم سيارة من هذا النوع، أود أن أتقدم بالشكر مجددًا إلى الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، الذي وجّهنا بإنشاء مجمّع للسيارات الكهربائية في هذا الموقع، وهو ما نعمل عليه، ودعم صناعة السيارات ككل".
ووفقاً لمانتوروف، يمثّل إنتاج السيارات الكهربائية في روسيا حالياً 6% من إجمالي السوق، وأضاف أن الإنتاج المشترك للسيارات الهجينة والكهربائية في روسيا تضاعف ثلاث مرات تقريباً، العام الماضي.
وأضاف مانتوروف: "المنتج الجديد من شركة "إي إم روس" هو ثمرة جهود مشتركة بين قطاع الأعمال والحكومة ومكتب رئيس بلدية موسكو".
وبموجب عقد الاستثمار الخاص، تعهدت الشركة المصنعة، مقابل عدد من الحوافز، بزيادة التزاماتها المتعلقة بالتوطين.
وقدّمت موسكو بدورها مرافق الإنتاج لمصنع موسكفيتش، وزوّدت ياندكس، الشريك التقني الرئيسي في المشروع، المركبات بميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات الملاحة والوسائط المتعددة الخاصة بها.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الأهم من ذلك، أن أكبر شركة تقنية معلومات لدينا ستعمل على توحيد طلبات الشركات على مركبات "يو إم أو" من شركات سيارات الأجرة الشريكة، وستتولى أيضاً توزيعها لبيعها للأفراد.
من جانبه، قال كودرين، مستشار تطوير الشركات في ياندكس، إن إطلاق مركبات "يو إم أو" الكهربائية "يمثل مرحلة جديدة في تطوير النقل الكهربائي في روسيا".
وقال كودرين: "ياندكس هي الشريك التقني والمساهم في المشروع، وهي المسؤولة عن الميزات الذكية لهذه السيارة، أعتقد أن الركاب سيحصلون على خدمة جديدة وفريدة من نوعها ستجعل هذه السيارة تحظى بشعبية فورية".
ووفقًا للبيان، تم اختيار موقع الإنتاج، مصنع موسكفيتش، بعد إجراء تدقيق شامل، وأفادت البلدية بأن المشروع يهدف إلى تلبية جزء كبير من طلب شركات سيارات الأجرة والسائقين الروس على المركبات الكهربائية والهجينة الجديدة المصنّعة محليًا.
وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما في ضوء القانون الاتحادي بشأن توطين صناعة سيارات الأجرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2026.
وقد تم تجميع أول 100 مركبة كهربائية من طراز "أومو" في مصنع موسكفيتش، وسيتم تسليمها إلى "ياندكس".