روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة

روسيا تبدأ إنتاج سيارات كهربائية وهجينة

20.02.2026

وقال سوبيانين خلال افتتاح مصنع إنتاج مركبات الكهربا "يو إم أو" الكهربائية في مصنع "موسكفيتش": "يتم حاليًا إنتاج أربعة طرازات في مصنع موسكفيتش، وبحلول نهاية العام، سيتم طرح أربعة طرازات أخرى وإطلاقها، بما في ذلك مركبات "يو إم أو" الكهربائية الحالية من ياندكس، والتي ستستخدم بشكل أساسي لتزويد سيارات الأجرة بالوقود".ووفقًا للعمدة، فقد شهدت موسكو "ثورة شاملة في مجال النقل بسيارات الأجرة" في السنوات الأخيرة.وأشار سوبيانين إلى أنه "انطلق من هذا القطاع المحلي غير المنظم، ليصبح اليوم صناعة متكاملة توظف آلاف الأشخاص، وتنقل 1,600,000 راكب يوميًا".وأضاف سوبيانين أنه تم إنشاء بنية تحتية فريدة للطرق، ومواقف سيارات، وأنظمة تحكم ذكية خصيصًا لهذا الغرض.ووفقاً لمانتوروف، يمثّل إنتاج السيارات الكهربائية في روسيا حالياً 6% من إجمالي السوق، وأضاف أن الإنتاج المشترك للسيارات الهجينة والكهربائية في روسيا تضاعف ثلاث مرات تقريباً، العام الماضي.وأضاف مانتوروف: "المنتج الجديد من شركة "إي إم روس" هو ثمرة جهود مشتركة بين قطاع الأعمال والحكومة ومكتب رئيس بلدية موسكو".وقدّمت موسكو بدورها مرافق الإنتاج لمصنع موسكفيتش، وزوّدت ياندكس، الشريك التقني الرئيسي في المشروع، المركبات بميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات الملاحة والوسائط المتعددة الخاصة بها.من جانبه، قال كودرين، مستشار تطوير الشركات في ياندكس، إن إطلاق مركبات "يو إم أو" الكهربائية "يمثل مرحلة جديدة في تطوير النقل الكهربائي في روسيا".وقال كودرين: "ياندكس هي الشريك التقني والمساهم في المشروع، وهي المسؤولة عن الميزات الذكية لهذه السيارة، أعتقد أن الركاب سيحصلون على خدمة جديدة وفريدة من نوعها ستجعل هذه السيارة تحظى بشعبية فورية".ووفقًا للبيان، تم اختيار موقع الإنتاج، مصنع موسكفيتش، بعد إجراء تدقيق شامل، وأفادت البلدية بأن المشروع يهدف إلى تلبية جزء كبير من طلب شركات سيارات الأجرة والسائقين الروس على المركبات الكهربائية والهجينة الجديدة المصنّعة محليًا.وقد تم تجميع أول 100 مركبة كهربائية من طراز "أومو" في مصنع موسكفيتش، وسيتم تسليمها إلى "ياندكس".جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو

