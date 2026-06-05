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برلماني ألماني: يجب إعادة تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي"

برلماني ألماني: يجب إعادة تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي"

سبوتنيك عربي

صرح ستيفن كوتريت، عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض، بأن هناك ضرورة لإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T04:22+0000

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وقال كوتريت لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يجب علينا بالتأكيد إعادة تشغيل خط أنابيب التيار الشمالي".ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.كوبا: "بريكس" والاتحاد الأوراسي بديل للنظام العالمي الغربيمجلس حقوق الإنسان الروسي: سنرسل مواد حول الهجوم على لوغانسك إلى المنظمات الدولية

https://sarabic.ae/20260604/الخارجية-الروسية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-ليس-لأوروبا-أي-دور-في-مفاوضات-أوكرانيا-1114040031.html

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