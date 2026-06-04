https://sarabic.ae/20260604/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-سنرسل-مواد-حول-الهجوم-على-لوغانسك-إلى-المنظمات-الدولية-1114051206.html

مجلس حقوق الإنسان الروسي: سنرسل مواد حول الهجوم على لوغانسك إلى المنظمات الدولية

مجلس حقوق الإنسان الروسي: سنرسل مواد حول الهجوم على لوغانسك إلى المنظمات الدولية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فادييف، اليوم الخميس، بأن المجلس سيرسل مواد تتعلق بهجوم قوات كييف الإرهابي على ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية،... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T13:47+0000

2026-06-04T13:47+0000

2026-06-04T13:47+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال فادييف لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المجموعة التالية من المواد المرسلة للمنظمات الحقوقية الدولية ستتضمن أدلة حول الهجمات الإرهابية على ستاروبيلسك وغينيتشيسك والحافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تتراكم المواد، ونحن بصدد إرسالها. وبالطبع، ستتضمن هذه المعلومات ".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، "أمر حتمي لا مفر منه".وعقد الرئيس بوتين اجتماعًا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك

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