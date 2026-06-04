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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260604/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-سنرسل-مواد-حول-الهجوم-على-لوغانسك-إلى-المنظمات-الدولية-1114051206.html
مجلس حقوق الإنسان الروسي: سنرسل مواد حول الهجوم على لوغانسك إلى المنظمات الدولية
مجلس حقوق الإنسان الروسي: سنرسل مواد حول الهجوم على لوغانسك إلى المنظمات الدولية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فادييف، اليوم الخميس، بأن المجلس سيرسل مواد تتعلق بهجوم قوات كييف الإرهابي على ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية،... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T13:47+0000
2026-06-04T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال فادييف لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المجموعة التالية من المواد المرسلة للمنظمات الحقوقية الدولية ستتضمن أدلة حول الهجمات الإرهابية على ستاروبيلسك وغينيتشيسك والحافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تتراكم المواد، ونحن بصدد إرسالها. وبالطبع، ستتضمن هذه المعلومات ".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، "أمر حتمي لا مفر منه".وعقد الرئيس بوتين اجتماعًا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك
https://sarabic.ae/20260603/إنهم-تقنيون-فاشيون-صحفي-روسي-بارز-ينتقد-نفاق-الغرب-تجاه-الضربات-على-المدنيين-1114011952.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مجلس حقوق الإنسان الروسي: سنرسل مواد حول الهجوم على لوغانسك إلى المنظمات الدولية

13:47 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية.
سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فادييف، اليوم الخميس، بأن المجلس سيرسل مواد تتعلق بهجوم قوات كييف الإرهابي على ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، والحافلة المدنية في جمهورية دونيتسك إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وقال فادييف لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المجموعة التالية من المواد المرسلة للمنظمات الحقوقية الدولية ستتضمن أدلة حول الهجمات الإرهابية على ستاروبيلسك وغينيتشيسك والحافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تتراكم المواد، ونحن بصدد إرسالها. وبالطبع، ستتضمن هذه المعلومات ".

وأشار إلى أن المجلس يرسل بانتظام مواد تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، "أمر حتمي لا مفر منه".
الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
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أمس, 15:53 GMT
وعقد الرئيس بوتين اجتماعًا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.

وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك وميروشنيك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.
وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.
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