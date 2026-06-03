https://sarabic.ae/20260603/إنهم-تقنيون-فاشيون-صحفي-روسي-بارز-ينتقد-نفاق-الغرب-تجاه-الضربات-على-المدنيين-1114011952.html
"إنهم تقنيون فاشيون"... صحفي روسي بارز ينتقد نفاق الغرب تجاه الضربات على المدنيين
"إنهم تقنيون فاشيون"... صحفي روسي بارز ينتقد نفاق الغرب تجاه الضربات على المدنيين
سبوتنيك عربي
انتقد الصحفي والإعلامي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، الدول الغربية التي تقوم بتجاهل الهجمات التي تستهدف المدنيين، مؤكدا أن الصمت الغربي تجاه الهجمات التي أوقعت... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T15:53+0000
2026-06-03T15:53+0000
2026-06-03T15:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113040782_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_9d8bb338bedb4b2d823c0f307128a918.jpg
وقال سولوفيوف خلال مقابلة صحفية، إن أوروبا تجاهلت الضربة الأخيرة على سكن طلابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين.وقال سولوفيوف: "قُتلت فتيات روسيات ودفنّ بفساتين زفافهن. قُتلن على يد أليكس كارب وبأسلحة أمريكية وأوروبية".وأضاف: "علاوة على ذلك، التزم المراقبون الغربيون الصمت خلال الحرب الإيرانية، حين قتلت 168 فتاة".وعقد الرئيس بوتين اجتماعًا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك وميروشنيك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاحالقوات الروسية تنفذ ضربة جوية ليلية ضخمة على أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي في لوغانسك
https://sarabic.ae/20260602/موسكو-منظمات-دولية-ترغب-في-زيارة-موقع-الضربة-الأوكرانية-في-ستاروبيلسك-1113965790.html
https://sarabic.ae/20260601/بوتين-مرتكبو-الهجوم-الإرهابي-في-ستاروبيلسك-سيُعاقبون-حتما-1113947665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113040782_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_dbfdd588d1836fcba554dd2939c4fa4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
"إنهم تقنيون فاشيون"... صحفي روسي بارز ينتقد نفاق الغرب تجاه الضربات على المدنيين
انتقد الصحفي والإعلامي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، الدول الغربية التي تقوم بتجاهل الهجمات التي تستهدف المدنيين، مؤكدا أن الصمت الغربي تجاه الهجمات التي أوقعت ضحايا مدنيين يكشف عن ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة.
وقال سولوفيوف خلال مقابلة صحفية، إن أوروبا تجاهلت الضربة الأخيرة على سكن طلابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين.
ووجّه سولوفيوف انتقادات إلى أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير" (هي واحدة من أبرز شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي الأمريكية)، متهما إياه بالتفاخر بدعم العمليات العسكرية الأوكرانية التي تستهدف الأراضي الروسية.
وقال سولوفيوف: "قُتلت فتيات روسيات ودفنّ بفساتين زفافهن. قُتلن على يد أليكس كارب وبأسلحة أمريكية وأوروبية".
وأضاف: "علاوة على ذلك، التزم المراقبون الغربيون الصمت خلال الحرب الإيرانية، حين قتلت 168 فتاة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، "أمر حتمي لا مفر منه".
وعقد الرئيس بوتين
اجتماعًا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك، ووصف بوتين الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.
وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك وميروشنيك، قد زاروا موقع الضربة الأوكرانية التي استهدفت كلية في ستاروبيلسك.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار، برفقة سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن الطلاب في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك.
وأوضح المراسل أن الوفد تمكن من معاينة موقع هجوم القوات الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى دخول سكن الطلاب الذي تعرض للهجوم، وتفقد الغرف والاطلاع على ممتلكات الطلاب المتوفين.