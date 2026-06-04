https://sarabic.ae/20260604/كوبا-بريكس-والاتحاد-الأوراسي-بديل-للنظام-العالمي-الغربي-1114070288.html
كوبا: "بريكس" والاتحاد الأوراسي بديل للنظام العالمي الغربي
كوبا: "بريكس" والاتحاد الأوراسي بديل للنظام العالمي الغربي
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة وزير الخارجية الكوبية، أنايانسي رودريغيز، الجمعة، بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة "بريكس" يمثلان نموذجًا بديلًا للعلاقات الدولية، يقوم على... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T23:56+0000
2026-06-04T23:56+0000
2026-06-05T00:16+0000
مجموعة بريكس
كوبا
الاتحاد الأوراسي
روسيا
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وقالت رودريغيز لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة "بريكس" هما تكتلان يمثلان الجنوب العالمي، ويطرحان بديلًا للتعاون والتكامل، بديلًا يُظهر أن هناك عالمًا أفضل ممكنًا، يقوم على القانون الدولي واحترام القواعد الدولية، بما في ذلك قواعد التجارة".وأشارت إلى أن أنشطة هذه التكتلات تثبت إمكانية بناء علاقات متبادلة المنفعة بين الدول على أساس المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة البلدان واستقلالها ووحدة أراضيها.وأضافت أن هذه التكتلات "لا تبني علاقاتها على أساس تحالفات أيديولوجية، بل على التعاون والروابط الودية والتكامل بين دولنا واقتصاداتنا".يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، وتايلاند، وأوغندا، وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روسيا-تقترح-إنشاء-منصة-استثمارية-جديدة-لدول-بريكس-كأداة-واعدة-1113455199.html
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مجموعة بريكس, كوبا, الاتحاد الأوراسي, روسيا
مجموعة بريكس, كوبا, الاتحاد الأوراسي, روسيا
كوبا: "بريكس" والاتحاد الأوراسي بديل للنظام العالمي الغربي
23:56 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 00:16 GMT 05.06.2026)
صرحت نائبة وزير الخارجية الكوبية، أنايانسي رودريغيز، الجمعة، بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة "بريكس" يمثلان نموذجًا بديلًا للعلاقات الدولية، يقوم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول والتعاون متبادل المنفعة.
وقالت رودريغيز لوكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة "بريكس" هما تكتلان يمثلان الجنوب العالمي، ويطرحان بديلًا للتعاون والتكامل، بديلًا يُظهر أن هناك عالمًا أفضل ممكنًا، يقوم على القانون الدولي واحترام القواعد الدولية، بما في ذلك قواعد التجارة".
وأشارت إلى أن أنشطة هذه التكتلات تثبت إمكانية بناء علاقات متبادلة المنفعة بين الدول على أساس المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة البلدان واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضافت أن هذه التكتلات "لا تبني علاقاتها على أساس تحالفات أيديولوجية، بل على التعاون والروابط الودية والتكامل بين دولنا واقتصاداتنا".
وذكّرت رودريغيز بأن كوبا تحافظ على علاقات عمل وصداقة مع جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك مع الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة "بريكس".
يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، وتايلاند، وأوغندا، وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.