لافروف: روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لافروف: روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة، مشيرا إلى أن "بريكس" تشكل نقطة التقاء... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس": "نلاحظ تزايدا في الوعي بأن مجموعة "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا".وأكمل: "من المهم مواصلة تطوير آليات تسوية المعاملات عبر الحدود التي تتسم بالمرونة في مواجهة المخاطر الخارجية، لا سيما بالعملات الوطنية، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع التجارة المتبادلة".وأكد لافروف استمرار هيمنة الغرب التاريخي في المؤسسات الدولية الرئيسية، بما فيها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن دول "بريكس"، التي تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لا تتمتع بنفوذ مماثل لنفوذ مجموعة السبع.وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لـ"بريكس"، سيركزون على "خطوات تطوير الشراكة الإستراتيجية في سياق التحضير لقمة المجموعة الـ18"، المقرر عقدها أيضًا في العاصمة نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
لافروف: روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة، مشيرا إلى أن "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس": "نلاحظ تزايدا في الوعي بأن مجموعة "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا".

وتابع: "تقترح روسيا إنشاء منصة استثمارية جديدة كأداة واعدة تتيح تجميع أموال كبيرة، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية، لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن دول "بريكس".

وأكمل: "من المهم مواصلة تطوير آليات تسوية المعاملات عبر الحدود التي تتسم بالمرونة في مواجهة المخاطر الخارجية، لا سيما بالعملات الوطنية، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع التجارة المتبادلة".
وأكد لافروف استمرار هيمنة الغرب التاريخي في المؤسسات الدولية الرئيسية، بما فيها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن دول "بريكس"، التي تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لا تتمتع بنفوذ مماثل لنفوذ مجموعة السبع.

وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.

وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لـ"بريكس"، سيركزون على "خطوات تطوير الشراكة الإستراتيجية في سياق التحضير لقمة المجموعة الـ18"، المقرر عقدها أيضًا في العاصمة نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.

وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
