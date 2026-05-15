لافروف: روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة، مشيرا إلى أن "بريكس" تشكل نقطة التقاء...

وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس": "نلاحظ تزايدا في الوعي بأن مجموعة "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا".وأكمل: "من المهم مواصلة تطوير آليات تسوية المعاملات عبر الحدود التي تتسم بالمرونة في مواجهة المخاطر الخارجية، لا سيما بالعملات الوطنية، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع التجارة المتبادلة".وأكد لافروف استمرار هيمنة الغرب التاريخي في المؤسسات الدولية الرئيسية، بما فيها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن دول "بريكس"، التي تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لا تتمتع بنفوذ مماثل لنفوذ مجموعة السبع.وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لـ"بريكس"، سيركزون على "خطوات تطوير الشراكة الإستراتيجية في سياق التحضير لقمة المجموعة الـ18"، المقرر عقدها أيضًا في العاصمة نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسميةلافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار "سيتحقق"

