لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بنيودلهي... فيديو
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بنيودلهي... فيديو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، الذي يعقد برئاسة الهند في العاصمة نيودلهي، يومي الخميس والجمعة. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزير لافروف، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أشادا بآفاق التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والفضاء.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "لقد حظيت آفاق التعاون في التقنيات المتقدمة والطاقة واستكشاف الفضاء السلمي بتقدير كبير".كما أشار الطرفان إلى التزامهما الراسخ بتوسيع التعاون التجاري وبناء آليات للتفاعل المالي واللوجستي.ووصل لافروف إلى نيودلهي، أمس الأربعاء، حيث اجتمع مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لبحث جدول الاتصالات المرتقبة بين البلدين، على أعلى مستوى، والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من القضايا الثنائية المتعلقة بالتجارة والأمور المالية.ويتضمن الاجتماع 3 جلسات عناوينها "التحديات العالمية والإقليمية"، و"عشرون عاما من بريكس: جهود مشتركة من أجل الاستدامة والابتكار والتعاون والتنمية المتوازنة"، و"إصلاح الحوكمة العالمية والنظام متعدد الأطراف".يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، الذي يعقد برئاسة الهند في العاصمة نيودلهي، يومي الخميس والجمعة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزير لافروف، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أشادا بآفاق التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والفضاء.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "لقد حظيت آفاق التعاون في التقنيات المتقدمة والطاقة واستكشاف الفضاء السلمي بتقدير كبير".
كما أشار الطرفان إلى التزامهما الراسخ بتوسيع التعاون التجاري وبناء آليات للتفاعل المالي واللوجستي.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "أولى الوزيران اهتمامًا خاصًا للوضع في الشرق الأوسط، كما نوقشت قضايا ملحّة أخرى ذات أهمية إقليمية وعالمية".

ووصل لافروف إلى نيودلهي، أمس الأربعاء، حيث اجتمع مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لبحث جدول الاتصالات المرتقبة بين البلدين، على أعلى مستوى، والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من القضايا الثنائية المتعلقة بالتجارة والأمور المالية.

وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لـ"بريكس"، سيركزون على "خطوات تطوير الشراكة الإستراتيجية في سياق التحضير لقمة المجموعة الـ18"، المقرر عقدها أيضًا في العاصمة نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

روسيا: إمكانات التطوير التكنولوجي لدول بريكس تقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا
روسيا: إمكانات التطوير التكنولوجي لدول بريكس تقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا
5 مايو, 14:19 GMT
ويتضمن الاجتماع 3 جلسات عناوينها "التحديات العالمية والإقليمية"، و"عشرون عاما من بريكس: جهود مشتركة من أجل الاستدامة والابتكار والتعاون والتنمية المتوازنة"، و"إصلاح الحوكمة العالمية والنظام متعدد الأطراف".

ومن المتوقع مشاركة رؤساء الوفود الدبلوماسية من الدول الشريكة للمجموعة في عدد من الجلسات، ويلتقي المشاركون في الاجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس.

يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسمية
لافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار "سيتحقق"
