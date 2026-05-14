لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بنيودلهي... فيديو

سبوتنيك عربي

يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، الذي يعقد برئاسة الهند في العاصمة نيودلهي، يومي الخميس والجمعة. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزير لافروف، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أشادا بآفاق التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والفضاء.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "لقد حظيت آفاق التعاون في التقنيات المتقدمة والطاقة واستكشاف الفضاء السلمي بتقدير كبير".كما أشار الطرفان إلى التزامهما الراسخ بتوسيع التعاون التجاري وبناء آليات للتفاعل المالي واللوجستي.ووصل لافروف إلى نيودلهي، أمس الأربعاء، حيث اجتمع مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لبحث جدول الاتصالات المرتقبة بين البلدين، على أعلى مستوى، والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من القضايا الثنائية المتعلقة بالتجارة والأمور المالية.ويتضمن الاجتماع 3 جلسات عناوينها "التحديات العالمية والإقليمية"، و"عشرون عاما من بريكس: جهود مشتركة من أجل الاستدامة والابتكار والتعاون والتنمية المتوازنة"، و"إصلاح الحوكمة العالمية والنظام متعدد الأطراف".يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسميةلافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار "سيتحقق"

