https://sarabic.ae/20260505/روسيا-إمكانات-التطوير-التكنولوجي-لدول-بريكس-تقدر-بأكثر-من-400-مليار-دولار-سنويا-1113139907.html

روسيا: إمكانات التطوير التكنولوجي لدول بريكس تقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا

روسيا: إمكانات التطوير التكنولوجي لدول بريكس تقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن دول مجموعة "بريكس" تمتلك إمكانات كبيرة في تطوير السيادة التكنولوجية، حيث يُقدر حجم توسيع سوق تمويل التطوير... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T14:19+0000

2026-05-05T14:19+0000

2026-05-05T14:19+0000

روسيا

مجموعة بريكس

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102410067_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_36d7143fd9fa7c47afb9184f184706e3.jpg

وحسبما أظهرته نتائج دراسة أجرتها الجامعة المركزية بدعم من وزارة المالية الروسية، ونُشرت على موقعها الرسمي: "الإنفاق السنوي على الأبحاث والتطوير في معظم دول بريكس يتراوح بين 0.2% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% إلى 6.4% في اقتصادات دول أخرى.وأضافت الدراسة: "يُقدر حجم سوق تمويل التطوير التكنولوجي (في مراحل الأبحاث والتطوير والاستثمارات الرأسمالية) في دول "بريكس" بنحو 406 مليارات دولار سنوياً".وفي هذا السياق، تشير الوثائق إلى "أن إمكانات التجمع في هذا المجال كبيرة، ولكن من أجل تحقيقها، من المهم الفهم بوضوح للعوائق التي تعيق التطور، وروسيا، بصفتها الدولة المضيفة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، [الذي أنشأته دول مجموعة "بريكس"] ترى أن مناقشة هذا الموضوع يجب أن تستند إلى تحليل عوامل محددة وتهدف إلى البحث عن حلول عملية".ويذكر أن دول "بريكس" تضم أكثر من 50% من سكان العالم وتستحوذ على نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية، ومع ذلك، تفتقر المجموعة إلى شركات تكنولوجية قوية بما فيه الكفاية، أو ملكية فكرية عالية الجودة، أو آليات مستدامة لطرح التقنيات في الأسواق.الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

https://sarabic.ae/20260330/نهاية-قانون-الغاب-كيف-تكسر-بريكس-قيود-القطب-الواحد؟---1112093343.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد