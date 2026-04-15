الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
سبوتنيك عربي
15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T06:34+0000
2026-04-15T06:34+0000
2026-04-15T06:34+0000
وأوضح شي جين بينغ: "ما تزال علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، في مستوى عالٍ من التطور، ويحقق التعاون في جميع المجالات نتائج مثمرة".كما نوّه الرئيس الصيني إلى أن روسيا والصين "معنيتان بحماية المصالح المشروعة لكلا البلدين بحزم من خلال تعاون إستراتيجي أوثق وأكثر فعالية، فضلًا عن تعزيز التعاون الإستراتيجي للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة بكين.وأشار المراسل إلى أن الاجتماع عُقد في قاعة "الشعب الكبرى".وقال لافروف، عقب اللقاء، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ستُجرى في النصف الأول من عام 2026.لافروف: الغرب يفكر بإطلاق تحالف عسكري جديد بمشاركة أوكرانيا
الصين, روسيا
الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في بكين، أن العلاقات بين روسيا والصين، "ما تزال في مستوى عالٍ من التطور، وتحقق نتائج إيجابية في جميع مجالات التعاون".
وأوضح شي جين بينغ: "ما تزال علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، في مستوى عالٍ من التطور، ويحقق التعاون في جميع المجالات نتائج مثمرة".
كما نوّه الرئيس الصيني إلى أن روسيا والصين "معنيتان بحماية المصالح المشروعة لكلا البلدين بحزم من خلال تعاون إستراتيجي أوثق وأكثر فعالية، فضلًا عن تعزيز التعاون الإستراتيجي للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى".
وشدد شي جين بينغ على ضرورة تعاون روسيا والصين، بشكل وثيق ضمن منظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" وغيرهما من المنظمات، لتعزيز بناء نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافًا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة بكين.
وأشار المراسل
إلى أن الاجتماع عُقد في قاعة "الشعب الكبرى".
وقال لافروف، عقب اللقاء، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ستُجرى في النصف الأول من عام 2026.