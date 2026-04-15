شي جين بينغ ولافروف يعقدان اجتماعا في بكين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
شي جين بينغ ولافروف يعقدان اجتماعا في بكين
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقدان اجتماعاً في بكين. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
سيرغي لافروف
الرئيس الصيني شي جين بينغ
وأشار المراسل إلى أن الاجتماع عقد في قاعة الشعب الكبرى.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستُجرى في النصف الأول من عام 2026.وكان لافروف قد أجرى في اليوم السابق محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين في الفترة من 14 إلى 15 أبريل.
2026
02:40 GMT 15.04.2026
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsالرئيس الصيني شي جين بينغ، يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة الأخير إلى بكين
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقدان اجتماعاً في بكين.
وأشار المراسل إلى أن الاجتماع عقد في قاعة الشعب الكبرى.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستُجرى في النصف الأول من عام 2026.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في بكين: "في يناير من هذا العام، أطلق الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ الدورة الرابعة عشرة من برنامج التبادل التعليمي المشترك. وكجزء من وضع برنامج زيارة الرئيس بوتين إلى الصين في النصف الأول من هذا العام، اقترحنا إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة".
وكان لافروف قد أجرى في اليوم السابق محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
الخارجية الصينية: لافروف ووانغ يي يناقشان الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا
أمس, 15:29 GMT
ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين في الفترة من 14 إلى 15 أبريل.
