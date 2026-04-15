شي جين بينغ ولافروف يعقدان اجتماعا في بكين
شي جين بينغ ولافروف يعقدان اجتماعا في بكين
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقدان اجتماعاً في بكين. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T02:40+0000
2026-04-15T02:40+0000
2026-04-15T02:40+0000
روسيا
سيرغي لافروف
الرئيس الصيني شي جين بينغ
وأشار المراسل إلى أن الاجتماع عقد في قاعة الشعب الكبرى.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستُجرى في النصف الأول من عام 2026.وكان لافروف قد أجرى في اليوم السابق محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين في الفترة من 14 إلى 15 أبريل.
https://sarabic.ae/20260414/الخارجية-الصينية-لافروف-ووانغ-يي-يناقشان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-وأزمة-أوكرانيا-1112558799.html
روسيا, سيرغي لافروف, الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا, سيرغي لافروف, الرئيس الصيني شي جين بينغ
شي جين بينغ ولافروف يعقدان اجتماعا في بكين
حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقدان اجتماعاً في بكين.
وأشار المراسل إلى أن الاجتماع عقد في قاعة الشعب الكبرى.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستُجرى في النصف الأول من عام 2026.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في بكين: "في يناير من هذا العام، أطلق الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ الدورة الرابعة عشرة من برنامج التبادل التعليمي المشترك. وكجزء من وضع برنامج زيارة الرئيس بوتين
إلى الصين في النصف الأول من هذا العام، اقترحنا إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة".
وكان لافروف قد أجرى في اليوم السابق محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي
.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين في الفترة من 14 إلى 15 أبريل.