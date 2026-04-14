الخارجية الصينية: لافروف ووانغ يي يناقشان الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، قضايا الصراع في الشرق الأوسط والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا، خلال لقائهما... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، قضايا الصراع في الشرق الأوسط والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن لافروف ووانغ يي "أجريا تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا".
كما بحث وزيرا الخارجية خلال لقائهما اليوم في العاصمة الصينية بكين، التحضيرات لاجتماع رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، المرتقب عقده هذا العام.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن الصين وروسيا يجب أن ترتقيا بالتعاون الاستراتيجي المتبادل في جميع المجالات إلى مستوى أعلى.
وقال وانغ يي خلال لقائه في بكين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء إن "الصين وروسيا يجب أن تدفعا بالتعاون الاستراتيجي المتبادل في جميع المجالات إلى مستوى أعلى".
وأضاف وانغ يي أن الهيمنة وأضرارها تتجلى بصورة متزايدة، وأن نظام الحوكمة العالمية يشهد إعادة هيكلة عميقة
، فيما لا تزال قضية السلام والتنمية للبشرية تواجه تحديات خطيرة.
ولفت وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين وروسيا تنسقان مواقفهما بالكامل على الساحة الدولية، وتؤكدان للعالم أهمية المسؤولية في زمن التحولات.
وأشار إلى أن "الجانبين ينسقان مواقفهما بالكامل ويدعمان بعضهما بعضًا على الساحة الدولية، بما يظهر للعالم أن المسؤولية تكتسب أهمية خاصة في زمن التحولات".