الخارجية الصينية: لافروف ووانغ يي يناقشان الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260414/الخارجية-الصينية-لافروف-ووانغ-يي-يناقشان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-وأزمة-أوكرانيا-1112558799.html
الخارجية الصينية: لافروف ووانغ يي يناقشان الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، قضايا الصراع في الشرق الأوسط والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا، خلال لقائهما... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107724016_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_af642f3b56a22de72994102565505151.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن لافروف ووانغ يي "أجريا تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20260414/لافروف-الغرب-يصعد-التوترات-حول-تايوان-وشبه-الجزيرة-الكورية-1112548866.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107724016_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_26368397a25f14dba51f5af4901ae4cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:29 GMT 14.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، قضايا الصراع في الشرق الأوسط والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن لافروف ووانغ يي "أجريا تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا".

كما بحث وزيرا الخارجية خلال لقائهما اليوم في العاصمة الصينية بكين، التحضيرات لاجتماع رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، المرتقب عقده هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن الصين وروسيا يجب أن ترتقيا بالتعاون الاستراتيجي المتبادل في جميع المجالات إلى مستوى أعلى.
وقال وانغ يي خلال لقائه في بكين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء إن "الصين وروسيا يجب أن تدفعا بالتعاون الاستراتيجي المتبادل في جميع المجالات إلى مستوى أعلى".
وأضاف وانغ يي أن الهيمنة وأضرارها تتجلى بصورة متزايدة، وأن نظام الحوكمة العالمية يشهد إعادة هيكلة عميقة، فيما لا تزال قضية السلام والتنمية للبشرية تواجه تحديات خطيرة.

ولفت وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين وروسيا تنسقان مواقفهما بالكامل على الساحة الدولية، وتؤكدان للعالم أهمية المسؤولية في زمن التحولات.

وأشار إلى أن "الجانبين ينسقان مواقفهما بالكامل ويدعمان بعضهما بعضًا على الساحة الدولية، بما يظهر للعالم أن المسؤولية تكتسب أهمية خاصة في زمن التحولات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала