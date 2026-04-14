لافروف: الغرب يصعد التوترات حول تايوان وشبه الجزيرة الكورية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب تواصل ألاعيبها الخطيرة بشأن تايوان، كما أنها تصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
2026-04-14T10:22+0000
10:00 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 10:22 GMT 14.04.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب تواصل ألاعيبها الخطيرة بشأن تايوان، كما أنها تصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من القارة الأوراسية، فإنّ هناك مناورات خطيرة للغاية تجري على قدم وساق. ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي المنطقة التي لطالما كانت فضاءً للتعاون وحسن الجوار، ما يسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".
وتابع: "إنهم يحاولون تفكيك هذا الفضاء من خلال إنشاء هياكل ضيقة أشبه بالكتل، بهدف احتواء كل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا، اللتين تجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا".
وأضاف: "لذا فإن قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك بما يتماشى مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لأوراسيا".
ومن جهته أكد وزير الخارجية الصينية، أنه ينبغي على الصين وروسيا تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى.
وأضاف: "الهيمنة وأضرارها تتضح بشكل متزايد، ونظام الحوكمة العالمي يخضع لإعادة هيكلة عميقة، وقضية السلام والتنمية البشرية لا تزال تواجه تحديات خطيرة".
وتابع: "في ظل بيئة خارجية معقدة ومتقلبة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تخشى العلاقات الصينية الروسية من "الغيوم التي تحجب الرؤية"، ويخضع التعاون في جميع المجالات للاختبار، ولا يزداد إلا قوة".
وأضاف: "ينسق الطرفان مواقفهما بشكل كامل ويدعمان بعضهما بعضا على الساحة الدولية، ما يبرهن للعالم أنه حتى في مواجهة التيار، هناك طريق صحيح، وفي زمن التغيير، تكتسب المسؤولية أهمية خاصة".
وأشار وانغ يي إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين الصين وروسيا، فضلاً عن الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.
وقال: "هذا هو أيضاً العام الأول من الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين. يجب على الجانبين اغتنام هذه الفرصة التاريخية، وتلبية متطلبات العصر، والتنفيذ الشامل للاتفاقيات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية والتعاون المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى. إننا نلتزم معاً بالتعددية وندافع عنها، وندعو معاً إلى دفع عملية التدويل في العالم".
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة يومين، وسيجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف يعتزم زيارة الصين يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين. ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.