لافروف: الغرب يصعد التوترات حول تايوان وشبه الجزيرة الكورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260414/لافروف-الغرب-يصعد-التوترات-حول-تايوان-وشبه-الجزيرة-الكورية-1112548866.html
لافروف: الغرب يصعد التوترات حول تايوان وشبه الجزيرة الكورية
لافروف: الغرب يصعد التوترات حول تايوان وشبه الجزيرة الكورية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب تواصل ألاعيبها الخطيرة بشأن تايوان، كما أنها تصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T10:00+0000
2026-04-14T10:22+0000
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0e/1112548505_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_d909feca66119a7374a0b129f2f9805a.jpg
وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من القارة الأوراسية، فإنّ هناك مناورات خطيرة للغاية تجري على قدم وساق. ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي المنطقة التي لطالما كانت فضاءً للتعاون وحسن الجوار، ما يسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".وأضاف: "لذا فإن قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك بما يتماشى مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لأوراسيا".ومن جهته أكد وزير الخارجية الصينية، أنه ينبغي على الصين وروسيا تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى.وتابع: "في ظل بيئة خارجية معقدة ومتقلبة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تخشى العلاقات الصينية الروسية من "الغيوم التي تحجب الرؤية"، ويخضع التعاون في جميع المجالات للاختبار، ولا يزداد إلا قوة".وأضاف: "ينسق الطرفان مواقفهما بشكل كامل ويدعمان بعضهما بعضا على الساحة الدولية، ما يبرهن للعالم أنه حتى في مواجهة التيار، هناك طريق صحيح، وفي زمن التغيير، تكتسب المسؤولية أهمية خاصة".وقال: "هذا هو أيضاً العام الأول من الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين. يجب على الجانبين اغتنام هذه الفرصة التاريخية، وتلبية متطلبات العصر، والتنفيذ الشامل للاتفاقيات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية والتعاون المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى. إننا نلتزم معاً بالتعددية وندافع عنها، وندعو معاً إلى دفع عملية التدويل في العالم".وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة يومين، وسيجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف يعتزم زيارة الصين يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين. ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.لافروف: الاتصالات الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية مستمرة
https://sarabic.ae/20260414/لافروف-يصل-إلى-بكين-في-زيار-رسمية-1112544255.html
https://sarabic.ae/20260410/لافروف-بروكسل-مستعدة-لسحق-أي-قيم-معلنة-بهدف-إلحاق-الضرر-بروسيا-استراتيجيا-1112459118.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0e/1112548505_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_152597b68802674eb69dce5fd795c98e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين
روسيا, الصين

لافروف: الغرب يصعد التوترات حول تايوان وشبه الجزيرة الكورية

10:00 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 10:22 GMT 14.04.2026)
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
© МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب تواصل ألاعيبها الخطيرة بشأن تايوان، كما أنها تصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من القارة الأوراسية، فإنّ هناك مناورات خطيرة للغاية تجري على قدم وساق. ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي المنطقة التي لطالما كانت فضاءً للتعاون وحسن الجوار، ما يسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

وتابع: "إنهم يحاولون تفكيك هذا الفضاء من خلال إنشاء هياكل ضيقة أشبه بالكتل، بهدف احتواء كل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا، اللتين تجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا".

وأضاف: "لذا فإن قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك بما يتماشى مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لأوراسيا".
ومن جهته أكد وزير الخارجية الصينية، أنه ينبغي على الصين وروسيا تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى.

وأضاف: "الهيمنة وأضرارها تتضح بشكل متزايد، ونظام الحوكمة العالمي يخضع لإعادة هيكلة عميقة، وقضية السلام والتنمية البشرية لا تزال تواجه تحديات خطيرة".

وتابع: "في ظل بيئة خارجية معقدة ومتقلبة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تخشى العلاقات الصينية الروسية من "الغيوم التي تحجب الرؤية"، ويخضع التعاون في جميع المجالات للاختبار، ولا يزداد إلا قوة".
وأضاف: "ينسق الطرفان مواقفهما بشكل كامل ويدعمان بعضهما بعضا على الساحة الدولية، ما يبرهن للعالم أنه حتى في مواجهة التيار، هناك طريق صحيح، وفي زمن التغيير، تكتسب المسؤولية أهمية خاصة".

وأشار وانغ يي إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين الصين وروسيا، فضلاً عن الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.

وقال: "هذا هو أيضاً العام الأول من الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين. يجب على الجانبين اغتنام هذه الفرصة التاريخية، وتلبية متطلبات العصر، والتنفيذ الشامل للاتفاقيات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية والتعاون المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى. إننا نلتزم معاً بالتعددية وندافع عنها، وندعو معاً إلى دفع عملية التدويل في العالم".
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة يومين، وسيجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف يعتزم زيارة الصين يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين. ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала