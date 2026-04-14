https://sarabic.ae/20260414/لافروف-الغرب-يصعد-التوترات-حول-تايوان-وشبه-الجزيرة-الكورية-1112548866.html

لافروف: الغرب يصعد التوترات حول تايوان وشبه الجزيرة الكورية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب تواصل ألاعيبها الخطيرة بشأن تايوان، كما أنها تصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T10:00+0000

2026-04-14T10:00+0000

2026-04-14T10:22+0000

روسيا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0e/1112548505_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_d909feca66119a7374a0b129f2f9805a.jpg

وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من القارة الأوراسية، فإنّ هناك مناورات خطيرة للغاية تجري على قدم وساق. ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي المنطقة التي لطالما كانت فضاءً للتعاون وحسن الجوار، ما يسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".وأضاف: "لذا فإن قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك بما يتماشى مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لأوراسيا".ومن جهته أكد وزير الخارجية الصينية، أنه ينبغي على الصين وروسيا تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى.وتابع: "في ظل بيئة خارجية معقدة ومتقلبة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تخشى العلاقات الصينية الروسية من "الغيوم التي تحجب الرؤية"، ويخضع التعاون في جميع المجالات للاختبار، ولا يزداد إلا قوة".وأضاف: "ينسق الطرفان مواقفهما بشكل كامل ويدعمان بعضهما بعضا على الساحة الدولية، ما يبرهن للعالم أنه حتى في مواجهة التيار، هناك طريق صحيح، وفي زمن التغيير، تكتسب المسؤولية أهمية خاصة".وقال: "هذا هو أيضاً العام الأول من الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين. يجب على الجانبين اغتنام هذه الفرصة التاريخية، وتلبية متطلبات العصر، والتنفيذ الشامل للاتفاقيات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية والتعاون المتبادل المنفعة في جميع المجالات إلى مستوى أعلى. إننا نلتزم معاً بالتعددية وندافع عنها، وندعو معاً إلى دفع عملية التدويل في العالم".وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة يومين، وسيجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف يعتزم زيارة الصين يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين. ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.لافروف: الاتصالات الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية مستمرة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين