لافروف: بروكسل مستعدة لسحق أي قيم معلنة بهدف إلحاق الضرر بروسيا استراتيجيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن قيادة الاتحاد الأوروبي ستدوس على أي قيم معلنة سعيا وراء هدفها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T20:47+0000

وقال لافروف في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "إنهم (في بروكسل) مستعدون لفعل أي شيء، بما في ذلك دوس قيمهم ومبادئهم التي أعلنوها سابقا، والتي ثبت زيفها الآن، من أجل تحقيق هدفهم المثالي المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وقال: "لا يمكن تفسير تصريحات باولا بينهو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إلا على أنها اعتراف علني ليس بسيادة القانون، بل بهيمنة الفكر النازي على نهج بروكسل في مجال حقوق الإنسان".وتابع: "يعد وضع الأقليات القومية في أوكرانيا من أكثر القضايا إلحاحا. وهذا تحديدا ما ناقشناه، وأكثر من مرة، مع بيتر سيارتو".وقال أوربان، في كلمة ألقاها خلال فعالية جماهيرية في بودابست بمناسبة يوم الصداقة المجرية الأمريكية: "الأمريكيون والمجريون، الذين يساورهم القلق بشأن مستقبل الحضارة الغربية، يواجهون مشكلة مشتركة: بروكسل"، مضيفا "نحن، الأمريكيون والمجريون المحبون للحرية، يجب أن نتحد. يجب أن ننقذ الحضارة الغربية. ولتحقيق ذلك، يجب أن نحارب التقدميين الذين رسّخوا أنفسهم في بروكسل، ويجب أن ننهي الحرب الروسية الأوكرانية، ويجب أن نحل أزمة الطاقة"، وفق تعبيره.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

