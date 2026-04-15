الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قيد الإعداد وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب
سبوتنيك عربي
2026-04-15T00:15+0000
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء ،أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين قيد الإعداد، وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب.
وقال بيسكوف لصحيفة" فيدوموستي ": "الزيارة إلى الصين قيد الإعداد، وسنعلن عن موعدها في الوقت المناسب".
في وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الصين عام 2026.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد في وقت سابق، أن بكين وموسكو تتمتعان بتوافق إستراتيجي حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مشيرًا إلى أن البلدين يشهدان "أوثق تعاون إستراتيجي".
وأكد الوزير أن الصين وروسيا، لا تلجآن إلى الاستفزازات الخارجية أو الضغوط، مشيرًا إلى أن علاقاتهما تُظهر مستوى عاليًا من الاستقرار الإستراتيجي.
وأضاف أن "هذه العلاقات (بين روسيا والصين)
قامت منذ البداية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
وفي فبراير/شباط، أعلن بيسكوف أن روسيا والصين ستواصلان تبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام هذا العام.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، الشهر الماضي، بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين.