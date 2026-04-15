https://sarabic.ae/20260415/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-الصين-قيد-الإعداد-وسيتم-الإعلان-عن-موعدها-في-الوقت-المناسب-1112568631.html

الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قيد الإعداد وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب

الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين قيد الإعداد وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء ،أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين قيد الإعداد، وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T00:15+0000

2026-04-15T00:15+0000

2026-04-15T00:15+0000

الكرملين

فلاديمير بوتين

الصين

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف لصحيفة" فيدوموستي ": "الزيارة إلى الصين قيد الإعداد، وسنعلن عن موعدها في الوقت المناسب".وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد في وقت سابق، أن بكين وموسكو تتمتعان بتوافق إستراتيجي حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مشيرًا إلى أن البلدين يشهدان "أوثق تعاون إستراتيجي".وأكد الوزير أن الصين وروسيا، لا تلجآن إلى الاستفزازات الخارجية أو الضغوط، مشيرًا إلى أن علاقاتهما تُظهر مستوى عاليًا من الاستقرار الإستراتيجي.وأضاف أن "هذه العلاقات (بين روسيا والصين) قامت منذ البداية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".وفي فبراير/شباط، أعلن بيسكوف أن روسيا والصين ستواصلان تبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام هذا العام.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، الشهر الماضي، بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين.

https://sarabic.ae/20260323/موسكو-روسيا-ستعلن-قريبا-عن-موعد-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1111810006.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, فلاديمير بوتين, الصين, روسيا