https://sarabic.ae/20260323/موسكو-روسيا-ستعلن-قريبا-عن-موعد-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1111810006.html
موسكو: روسيا ستعلن قريبا عن موعد زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين.
2026-03-23T07:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين.
وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المؤتمر الدولي تحت عنوان "روسيا والهند: نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية": "نحن نعمل على هذا الأمر، أعتقد أنه سيكون معروفا في القريب العاجل (زيارة الرئيس الروسية بوتين إلى الصين)".
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد ، في وقت سابق، أن بكين وموسكو تتمتعان بتوافق إستراتيجي حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مشيرًا إلى أن البلدين يشهدان "أوثق تعاون إستراتيجي".
وأكد الوزير أن الصين وروسيا، لا تلجآن إلى الاستفزازات الخارجية أو الضغوط، مشيرًا إلى أن علاقاتهما تُظهر مستوى عاليًا من الاستقرار الإستراتيجي.
وأضاف أن "هذه العلاقات (بين روسيا والصين)
قامت منذ البداية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".