https://sarabic.ae/20260415/الغرب-يفكر-بإطلاق-تحالف-عسكري-جديد-بمشاركة-أوكرانيا--لافروف-1112569738.html
لافروف: الغرب يفكر بإطلاق تحالف عسكري جديد بمشاركة أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، بأن الغرب يدرس تشكيل تحالف عسكري جديد بمشاركة فعالة لأوكرانيا.
2026-04-15T04:48+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0e/1112548505_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_d909feca66119a7374a0b129f2f9805a.jpg
https://sarabic.ae/20260415/لافروف-العلاقات-الروسية-الصينية-راسخة-في-وجه-أي-عواصف-1112569617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0e/1112548505_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_152597b68802674eb69dce5fd795c98e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
04:23 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 15.04.2026)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، بأن الغرب يدرس تشكيل تحالف عسكري جديد بمشاركة فعالة لأوكرانيا.
وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي في بكين: "يجري التفكير في تشكيل تحالف جديد (في الغرب) بقيادة أوكرانيا، ويؤكد فلاديمير زيلينسكي صراحةً أن أوكرانيا ستدافع عن أوروبا ضد روسيا".
كما أشار الوزير إلى أن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص السابق إلى أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يروج حاليًا بنشاط لفكرة إنشاء تحالف عسكري جديد بقيادة أوكرانيا.
وقال لافروف: كيلوغ... يروج لفكرة إنشاء تحالف عسكري جديد بقيادة أوكرانيا، ليس فقط كعضو، بل كعضو رئيسي.
وحذّر لافروف، من مخاطر عسكرة الاتحاد الأوروبي، والتي وفقا له تسير بوتيرة سريعة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في بكين: "تحذر موسكو من خطر عسكرة الاتحاد الأوروبي"
مشيرا إلى أن الأمر الرئيسي ليس بالتحذير بل بالعسكرة التي تسير بوتيرة سريعة.
وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت سابق، فإن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مشارك بشكل مباشر في العلمية العسكرية، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.