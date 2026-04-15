لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصف
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات الروسية الصينية راسخة لا تتزعزع في وجه أي عاصفة. 15.04.2026
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين: "أوافق تمامًا على وصف علاقاتنا بأنها "راسخة في وجه الرياح والعواصف".وأضاف، "وهذا ليس مجرد شعار، بل هو حقيقة واقعة، أثبتتها بالفعل العديد من العمليات التي تلعب فيها روسيا والصين، كما ذكرت سابقًا، دورًا محوريًا في استقرار التوجهات الحالية المتنافسة على الهيمنة في الشؤون الدولية".و تابع لافروف، "أن التوجهات التي تدعمها موسكو وبكين تقوم على تعاون راسخ لتعزيز مُثل العدالة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، واحترام سيادة كل دولة، وبالطبع احترام حق الشعوب في اختيار مسارها التنموي".ويزور وزير الخارجية الروسي الصين في الفترة من 14 إلى 15 أبريل.
