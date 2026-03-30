نهاية "قانون الغاب"... كيف تكسر "بريكس" قيود القطب الواحد؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نهاية "قانون الغاب"... كيف تكسر "بريكس" قيود القطب الواحد؟
سبوتنيك عربي
في ظل حالة عدم اليقين التي باتت تتسم النظام الدولي الراهن وتآكل الثقة في المؤسسات الدولية، تبرز مجموعة "بريكس" كلاعب محوري قادر على إعادة صياغة موازين القوى. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260225/بوتين-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-برامج-مشتركة-في-مجال-الاقتصاد-الحيوي-ضمن-مجموعة-بريكس-1110746135.html
https://sarabic.ae/20260318/الخارجية-الروسية-دول-بريكس-مهتمة-للغاية-بتسوية-أزمة-الشرق-الأوسط-سياسيا-1111629815.html
https://sarabic.ae/20260226/خبير-تنفيذ-برامج-مشتركة-في-الاقتصاد-الحيوي-ضمن-بريكس-يعيد-التموضع-الاقتصادي-طويل-الأمد-في-موسكو-1110775472.html
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية
في ظل حالة عدم اليقين التي باتت تتسم النظام الدولي الراهن وتآكل الثقة في المؤسسات الدولية، تبرز مجموعة "بريكس" كلاعب محوري قادر على إعادة صياغة موازين القوى.
واستعرضت المحللة السياسية والمختصة في شؤون "بريكس"، الأستاذة مونيكا ويليام، من موسكو، رؤيتها لتحولات المشهد العالمي ودور مجموعة "بريكس" في حماية سيادة الدول الناشئة بعيدا عن سياسات القطب الواحد، مؤكدة أن "بريكس لم تعد مجرد منصة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى قوة قادرة على التحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي".

وقالت ويليام في حديث لـ"سبوتنيك": "تمثل بريكس ما بين 42% إلى 46% من الناتج العالمي وفق قدرة القوى الشرائية، وتضم أكثر من نصف سكان العالم، ما يمنحها قدرة قوية على التحكم، خاصة وأنها تستحوذ على 30% من إنتاج النفط وحصة كبرى من تجارة الحبوب".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
25 فبراير, 14:28 GMT
وأشارت إلى أن "التجارة البينية ارتفعت من 82 مليار دولار إلى 1.7 تريليون دولار، ما يثبت أنها فضاء يسعى لإعادة تشكيل التجارة الدولية".

وأوضحت ويليام، أن "السياسات الأمريكية القائمة على الرسوم الجمركية والضغوط الأحادية تدفع العالم نحو البحث عن بدائل منصفة"، واصفة المشهد بـ"قانون الغاب" الذي تحاول "بريكس" تغييره".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
الخارجية الروسية: دول "بريكس" مهتمة للغاية بتسوية أزمة الشرق الأوسط سياسيا
18 مارس, 15:30 GMT
وأضافت: "هناك خلل في المفاهيم التي تقوم عليها العلاقات الدولية اليوم، حيث يتم التعامل بمنطق القوة وفرض الشروط، وما يميز "بريكس" هو أنها شبكة مرنة قادرة على امتصاص الاختلافات السياسية والتركيز على المصالح المشتركة والمتبادلة، بعيدا عن منطق المكاسب الصفرية، وهذا ما يفسر حماس دول الجنوب للانضمام إليها".

وبحسب ويليام، "الهيكل البنيوي لـ"بريكس"، بما تتضمنه من بنك التنمية الجديد ونظام الاحتياطيات الطارئة، يوفر متنفسا للدول الأعضاء لمواجهة الأزمات"، مبينة أن "فكرة الاحتياطيات الطارئة تعطي متنفسا للدول داخل "بريكس" وتخلق حالة من الاتزان في طبيعة الانضمام".

وتابعت: "هذه الأدوات تعمل على موازنة السياسات التي تؤثر سلبا على استقرار الدول، وتوفر حماية حقيقية ضد الهيمنة الاقتصادية التي تهدد العالم اليوم".
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو
26 فبراير, 11:44 GMT
وفي ما يتعلق بالصراعات الإقليمية، لا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، نوهت ويليام بـ"دور روسيا كشريك نزيه يسعى للتهدئة وتجنب الكوارث الاقتصادية"، مضيفة: "روسيا وسيط مقبول لدى الجميع ولديه علاقات استراتيجية مع كافة الأطراف. أي تصعيد أو عمليات برية مجانية، كما يلوح ترامب تجاه إيران، سيضع العالم أمام كارثة اقتصادية، حيث قد يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار".

وأردفت: "بريكس هنا يعمل كمنصة لرفض الهيمنة وحماية الدول من الانجرار إلى حروب استنزاف طويلة الأمد لا تخدم إلا أهدافا سياسية ضيقة".

وختمت ويليام حديثها بالقول: "سياسات "الدبلوماسية القسرية" قد وصلت إلى طريق مسدود، فالحسابات الاستراتيجية الخاطئة والضغوط الاقتصادية الداخلية، مثل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ستجبر واشنطن في النهاية على البحث عن مخرج، وستبقى "بريكس" هو الفضاء الذي يعيد التوازن للعلاقات الدولية ويحمي مكتسبات الدول بعيدا عن سياسة الإملاءات".
