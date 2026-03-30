https://sarabic.ae/20260330/نهاية-قانون-الغاب-كيف-تكسر-بريكس-قيود-القطب-الواحد؟---1112093343.html

نهاية "قانون الغاب"... كيف تكسر "بريكس" قيود القطب الواحد؟

نهاية "قانون الغاب"... كيف تكسر "بريكس" قيود القطب الواحد؟

سبوتنيك عربي

في ظل حالة عدم اليقين التي باتت تتسم النظام الدولي الراهن وتآكل الثقة في المؤسسات الدولية، تبرز مجموعة "بريكس" كلاعب محوري قادر على إعادة صياغة موازين القوى. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T10:02+0000

2026-03-30T10:02+0000

2026-03-30T10:02+0000

مجموعة بريكس

روسيا

تكتلات

العالم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2eefba88ddcd9bccc082b643cb856b.jpg

واستعرضت المحللة السياسية والمختصة في شؤون "بريكس"، الأستاذة مونيكا ويليام، من موسكو، رؤيتها لتحولات المشهد العالمي ودور مجموعة "بريكس" في حماية سيادة الدول الناشئة بعيدا عن سياسات القطب الواحد، مؤكدة أن "بريكس لم تعد مجرد منصة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى قوة قادرة على التحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي".وأشارت إلى أن "التجارة البينية ارتفعت من 82 مليار دولار إلى 1.7 تريليون دولار، ما يثبت أنها فضاء يسعى لإعادة تشكيل التجارة الدولية". وأضافت: "هناك خلل في المفاهيم التي تقوم عليها العلاقات الدولية اليوم، حيث يتم التعامل بمنطق القوة وفرض الشروط، وما يميز "بريكس" هو أنها شبكة مرنة قادرة على امتصاص الاختلافات السياسية والتركيز على المصالح المشتركة والمتبادلة، بعيدا عن منطق المكاسب الصفرية، وهذا ما يفسر حماس دول الجنوب للانضمام إليها". وتابعت: "هذه الأدوات تعمل على موازنة السياسات التي تؤثر سلبا على استقرار الدول، وتوفر حماية حقيقية ضد الهيمنة الاقتصادية التي تهدد العالم اليوم". وفي ما يتعلق بالصراعات الإقليمية، لا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، نوهت ويليام بـ"دور روسيا كشريك نزيه يسعى للتهدئة وتجنب الكوارث الاقتصادية"، مضيفة: "روسيا وسيط مقبول لدى الجميع ولديه علاقات استراتيجية مع كافة الأطراف. أي تصعيد أو عمليات برية مجانية، كما يلوح ترامب تجاه إيران، سيضع العالم أمام كارثة اقتصادية، حيث قد يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار".وختمت ويليام حديثها بالقول: "سياسات "الدبلوماسية القسرية" قد وصلت إلى طريق مسدود، فالحسابات الاستراتيجية الخاطئة والضغوط الاقتصادية الداخلية، مثل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ستجبر واشنطن في النهاية على البحث عن مخرج، وستبقى "بريكس" هو الفضاء الذي يعيد التوازن للعلاقات الدولية ويحمي مكتسبات الدول بعيدا عن سياسة الإملاءات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجموعة بريكس, روسيا, تكتلات, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري