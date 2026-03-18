https://sarabic.ae/20260318/الخارجية-الروسية-دول-بريكس-مهتمة-للغاية-بتسوية-أزمة-الشرق-الأوسط-سياسيا-1111629815.html
الخارجية الروسية: دول "بريكس" مهتمة للغاية بتسوية أزمة الشرق الأوسط سياسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط يُناقش بنشاط داخل "بريكس"، وأن جميع دول المجموعة... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T15:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط يُناقش بنشاط داخل "بريكس"، وأن جميع دول المجموعة مهتمة بحل الأزمة بالطرق السياسية.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "أود أن أشير إلى أن دول "بريكس" الأخرى، بالإضافة إلى روسيا، أصدرت أيضا بياناتها الوطنية بهذا الصدد".
وأضافت: "نحن نناقش هذه المشكلة أيضا في إطار المجموعة، ونناقشها بنشاط كبير. الجميع مهتم، أتحدث الآن تحديدا عن "بريكس"، عن الصيغة. الجميع مهتم بخفض التوتر والتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الحالية".
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أن "جميع دول "بريكس" لا تزال ملتزمة بتعزيز التعاون العملي في هذه الصيغة، وتحقيق نتائج ملموسة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران هو الخيار الأمثل، إذ سيساهم في استقرار المنطقة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت الذي يُفضل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع إيران
، لما في ذلك من سلام وهدوء وطمأنينة للمنطقة".
وأكد بيسكوف، أن روسيا وإيران ومجموعة من دول المنطقة لا تزال مهتمة بمشروع الممر "شمال- جنوب".
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول تنفيذ المشروع: من الواضح أن إيران لا تستطيع المضي قدماً في تنفيذه، وهذا أمر مفهوم، أما بالنسبة لمصلحة طهران ومجموعة دول المنطقة، فبالتأكيد لا تزال مصالحنا قائمة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.