الخارجية الروسية: دول "بريكس" مهتمة للغاية بتسوية أزمة الشرق الأوسط سياسيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط يُناقش بنشاط داخل "بريكس"، وأن جميع دول المجموعة... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "أود أن أشير إلى أن دول "بريكس" الأخرى، بالإضافة إلى روسيا، أصدرت أيضا بياناتها الوطنية بهذا الصدد".وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أن "جميع دول "بريكس" لا تزال ملتزمة بتعزيز التعاون العملي في هذه الصيغة، وتحقيق نتائج ملموسة".وقال بيسكوف للصحفيين: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت الذي يُفضل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع إيران، لما في ذلك من سلام وهدوء وطمأنينة للمنطقة".وأكد بيسكوف، أن روسيا وإيران ومجموعة من دول المنطقة لا تزال مهتمة بمشروع الممر "شمال- جنوب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

