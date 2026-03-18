الخارجية الروسية: دول "بريكس" مهتمة للغاية بتسوية أزمة الشرق الأوسط سياسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
بث مباشر
الخارجية الروسية: دول "بريكس" مهتمة للغاية بتسوية أزمة الشرق الأوسط سياسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط يُناقش بنشاط داخل "بريكس"، وأن جميع دول المجموعة... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: دول "بريكس" مهتمة للغاية بتسوية أزمة الشرق الأوسط سياسيا

15:30 GMT 18.03.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط يُناقش بنشاط داخل "بريكس"، وأن جميع دول المجموعة مهتمة بحل الأزمة بالطرق السياسية.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "أود أن أشير إلى أن دول "بريكس" الأخرى، بالإضافة إلى روسيا، أصدرت أيضا بياناتها الوطنية بهذا الصدد".

وأضافت: "نحن نناقش هذه المشكلة أيضا في إطار المجموعة، ونناقشها بنشاط كبير. الجميع مهتم، أتحدث الآن تحديدا عن "بريكس"، عن الصيغة. الجميع مهتم بخفض التوتر والتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الحالية".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
الكرملين: الحل الدبلوماسي للوضع في إيران هو الأفضل وممر "شمال جنوب" ما زال مطروحا
12 مارس, 10:10 GMT
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أن "جميع دول "بريكس" لا تزال ملتزمة بتعزيز التعاون العملي في هذه الصيغة، وتحقيق نتائج ملموسة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران هو الخيار الأمثل، إذ سيساهم في استقرار المنطقة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت الذي يُفضل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع إيران، لما في ذلك من سلام وهدوء وطمأنينة للمنطقة".
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
إعلام: 3 دول تحاول إطلاق حوار بين إيران والولايات المتحدة
12 مارس, 09:27 GMT
وأكد بيسكوف، أن روسيا وإيران ومجموعة من دول المنطقة لا تزال مهتمة بمشروع الممر "شمال- جنوب".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول تنفيذ المشروع: من الواضح أن إيران لا تستطيع المضي قدماً في تنفيذه، وهذا أمر مفهوم، أما بالنسبة لمصلحة طهران ومجموعة دول المنطقة، فبالتأكيد لا تزال مصالحنا قائمة.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات حول إيران
10 مارس, 12:37 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
