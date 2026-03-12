https://sarabic.ae/20260312/الكرملين-الحل-الدبلوماسي-للوضع-في-إيران-هو-الأفضل-وممر-شمال-جنوب-ما-زال-مطروحا-1111386485.html
الكرملين: الحل الدبلوماسي للوضع في إيران هو الأفضل وممر "شمال جنوب" ما زال مطروحا
الكرملين: الحل الدبلوماسي للوضع في إيران هو الأفضل وممر "شمال جنوب" ما زال مطروحا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران هو الخيار الأمثل، إذ سيساهم في استقرار المنطقة. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت الذي يُفضل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع إيران، لما في ذلك من سلام وهدوء وطمأنينة للمنطقة". وأكد بيسكوف، أن روسيا وإيران ومجموعة من دول المنطقة لا تزال مهتمة بمشروع الممر "شمال جنوب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.إيران: القوات البحرية تسيطر على مضيق هرمز بالكامل
الكرملين: الحل الدبلوماسي للوضع في إيران هو الأفضل وممر "شمال جنوب" ما زال مطروحا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران هو الخيار الأمثل، إذ سيساهم في استقرار المنطقة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت الذي يُفضل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع إيران، لما في ذلك من سلام وهدوء وطمأنينة للمنطقة".
وأكد بيسكوف، أن روسيا وإيران ومجموعة من دول المنطقة لا تزال مهتمة بمشروع الممر "شمال جنوب".
وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول تنفيذ المشروع: من الواضح أن إيران لا تستطيع المضي قدماً في تنفيذه، وهذا أمر مفهوم، أما بالنسبة لمصلحة طهران ومجموعرة دول المنطقة، فبالتأكيد لا تزال مصالحنا قائمة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.