لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى نيودلهي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث سيحضر اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T14:32+0000
روسيا
العالم
سيرغي لافروف
أخبار الهند اليوم
وهبطت الطائرة الحكومية في مطار العاصمة الهندية، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن يعقد الوزير الروسي، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار.
ويعتزم الجانبان مناقشة الاستعدادات لزيارة الرئيس الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، واجتماع اللجنة الحكومية الدولية.
وسيركز لافروف مع نظيره الهندي على الوضع في الشرق الأوسط، كما سيبحثان قضايا الطاقة والتجارة والتعاون التقني.
ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سيركز المشاركون في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" على خطوات تطوير الشراكة الاستراتيجية في سياق الاستعدادات للقمة الثامنة عشرة للبريكس، التي ستُعقد أيضًا في نيودلهي في سبتمبر/أيلول. وسيشارك في عدد من الجلسات وزراء خارجية الدول الأعضاء في "بريكس".