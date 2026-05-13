لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسمية

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى نيودلهي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث سيحضر اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري. 13.05.2026, سبوتنيك عربي

وهبطت الطائرة الحكومية في مطار العاصمة الهندية، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".ويعتزم الجانبان مناقشة الاستعدادات لزيارة الرئيس الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، واجتماع اللجنة الحكومية الدولية.ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سيركز المشاركون في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" على خطوات تطوير الشراكة الاستراتيجية في سياق الاستعدادات للقمة الثامنة عشرة للبريكس، التي ستُعقد أيضًا في نيودلهي في سبتمبر/أيلول. وسيشارك في عدد من الجلسات وزراء خارجية الدول الأعضاء في "بريكس".

