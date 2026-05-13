لافروف: أحد أهداف العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: أحد أهداف العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من المحتمل أن يكون هدف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لمنع تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية، موضحًا... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف، خلال مقابلة أجراها مع قناة "آرتي إنديا": "إيران والإمارات العربية المتحدة في مجموعة "بريكس". كلاهما شريكان إستراتيجيان وثيقان لنا. ولأعوام طويلة، دأبنا على الترويج لمفهوم ضمان الأمن والتعاون في الخليج، بمشاركة جميع الممالك العربية، فضلًا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف: "على نطاق أوسع، أتذكر كيف عقد الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك الأردن، قبل سنوات عدة قمةً للمصالحة بين السنة والشيعة. والآن، تُبذل كل الجهود لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، ولتصوير إيران، إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، ولتجنيد جيرانها الخليجيين الآخرين في هياكل لن تُركز، أولًا، على حل القضية الفلسطينية، وثانيًا، ستُجبر على خيانة القضية الفلسطينية كثمن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".وقال وزير الخارجية الروسي: "أنا مقتنع بهذا، ليس لأننا شكليون ونطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية لمجرد وجود هذه القرارات، لا شك لديّ أنه دون إنشاء دولة فلسطينية، سنُديم بؤرة للتطرف لعقود مقبلة، ما سيضرّ بالجميع، بمن فيهم إسرائيل وجيرانها العرب، لأن إسرائيل، كما تعلمون، ترد بشكل غير متناسب على التطرف والهجمات. وسيكون هذا بمثابة "آلة حركة دائمة"، مصدر إزعاج سيُبقي الأزمة مشتعلة لعقود مقبلة".وأردف بالقول: "لم نتلقَّ أي عروض حتى الآن. إننا نعود إلى أيام كان يُحسم فيها كل شيء بالقوة، حين لم يكن أحد يُقرّ بأي قانون دولي. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الاخيرة، بأنه لا يُبالي بالقانون الدولي. أعتقد أن هذا بديل بنّاء للغاية، تعزيز علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل من خلال مجموعة "بريكس"، بهدف إيجاد توازن في المصالح دون الدخول في أي خصومات مع أي طرف. والأهم من ذلك، أنه لا ينبغي حتى اعتباره بديلًا. يجب أن يكون هذا هو هدفنا الأسمى".
لافروف: أحد أهداف العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية

06:03 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 06:59 GMT 13.05.2026)
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من المحتمل أن يكون هدف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لمنع تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية، موضحًا أن "جهودا تُبذل لضمان عدم تحقق هذه المصالحة بين السنة والشيعة".
وقال لافروف، خلال مقابلة أجراها مع قناة "آرتي إنديا": "إيران والإمارات العربية المتحدة في مجموعة "بريكس". كلاهما شريكان إستراتيجيان وثيقان لنا. ولأعوام طويلة، دأبنا على الترويج لمفهوم ضمان الأمن والتعاون في الخليج، بمشاركة جميع الممالك العربية، فضلًا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع لافروف: "لا يساورني أدنى شك في أن أحد أهداف هذه الخطط الرامية إلى شن عدوان على إيران، حين وُضعت، كان منع تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية".

وأضاف: "على نطاق أوسع، أتذكر كيف عقد الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك الأردن، قبل سنوات عدة قمةً للمصالحة بين السنة والشيعة. والآن، تُبذل كل الجهود لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، ولتصوير إيران، إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، ولتجنيد جيرانها الخليجيين الآخرين في هياكل لن تُركز، أولًا، على حل القضية الفلسطينية، وثانيًا، ستُجبر على خيانة القضية الفلسطينية كثمن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وقال وزير الخارجية الروسي: "أنا مقتنع بهذا، ليس لأننا شكليون ونطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية لمجرد وجود هذه القرارات، لا شك لديّ أنه دون إنشاء دولة فلسطينية، سنُديم بؤرة للتطرف لعقود مقبلة، ما سيضرّ بالجميع، بمن فيهم إسرائيل وجيرانها العرب، لأن إسرائيل، كما تعلمون، ترد بشكل غير متناسب على التطرف والهجمات. وسيكون هذا بمثابة "آلة حركة دائمة"، مصدر إزعاج سيُبقي الأزمة مشتعلة لعقود مقبلة".

وتابع لافروف: "أعتقد أن الكثيرين يُدركون ذلك. إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تُريد تقويض الحل الفلسطيني وتحويله إلى شيء آخر، وتشتيت الفلسطينيين في أنحاء العالم، إلى إندونيسيا والصومال، وربما حتى الهند".

وأردف بالقول: "لم نتلقَّ أي عروض حتى الآن. إننا نعود إلى أيام كان يُحسم فيها كل شيء بالقوة، حين لم يكن أحد يُقرّ بأي قانون دولي. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الاخيرة، بأنه لا يُبالي بالقانون الدولي. أعتقد أن هذا بديل بنّاء للغاية، تعزيز علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل من خلال مجموعة "بريكس"، بهدف إيجاد توازن في المصالح دون الدخول في أي خصومات مع أي طرف. والأهم من ذلك، أنه لا ينبغي حتى اعتباره بديلًا. يجب أن يكون هذا هو هدفنا الأسمى".
