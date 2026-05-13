لافروف: أحد أهداف العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية

سبوتنيك عربي

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من المحتمل أن يكون هدف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لمنع تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية، موضحًا... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T06:59+0000

وقال لافروف، خلال مقابلة أجراها مع قناة "آرتي إنديا": "إيران والإمارات العربية المتحدة في مجموعة "بريكس". كلاهما شريكان إستراتيجيان وثيقان لنا. ولأعوام طويلة، دأبنا على الترويج لمفهوم ضمان الأمن والتعاون في الخليج، بمشاركة جميع الممالك العربية، فضلًا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف: "على نطاق أوسع، أتذكر كيف عقد الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك الأردن، قبل سنوات عدة قمةً للمصالحة بين السنة والشيعة. والآن، تُبذل كل الجهود لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، ولتصوير إيران، إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، ولتجنيد جيرانها الخليجيين الآخرين في هياكل لن تُركز، أولًا، على حل القضية الفلسطينية، وثانيًا، ستُجبر على خيانة القضية الفلسطينية كثمن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".وقال وزير الخارجية الروسي: "أنا مقتنع بهذا، ليس لأننا شكليون ونطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية لمجرد وجود هذه القرارات، لا شك لديّ أنه دون إنشاء دولة فلسطينية، سنُديم بؤرة للتطرف لعقود مقبلة، ما سيضرّ بالجميع، بمن فيهم إسرائيل وجيرانها العرب، لأن إسرائيل، كما تعلمون، ترد بشكل غير متناسب على التطرف والهجمات. وسيكون هذا بمثابة "آلة حركة دائمة"، مصدر إزعاج سيُبقي الأزمة مشتعلة لعقود مقبلة".وأردف بالقول: "لم نتلقَّ أي عروض حتى الآن. إننا نعود إلى أيام كان يُحسم فيها كل شيء بالقوة، حين لم يكن أحد يُقرّ بأي قانون دولي. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الاخيرة، بأنه لا يُبالي بالقانون الدولي. أعتقد أن هذا بديل بنّاء للغاية، تعزيز علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل من خلال مجموعة "بريكس"، بهدف إيجاد توازن في المصالح دون الدخول في أي خصومات مع أي طرف. والأهم من ذلك، أنه لا ينبغي حتى اعتباره بديلًا. يجب أن يكون هذا هو هدفنا الأسمى".لافروف ونظيره السعودي يؤكدان هاتفيا ضرورة إعادة الملاحة في مضيق هرمزلافروف ونظيره الإماراتي يناقشان هاتفيا التطورات حول مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي

