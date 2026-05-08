لافروف ونظيره الإماراتي يناقشان هاتفيا التطورات حول مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
لافروف ونظيره الإماراتي يناقشان هاتفيا التطورات حول مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن...
لافروف ونظيره الإماراتي يناقشان هاتفيا التطورات حول مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تناولت بشكل رئيسي تطورات الوضع حول مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشات جارية في هذا الشأن ضمن إطار الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الثامن من مايو/أيار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان".

واضاف البيان: "كان الموضوع الرئيسي للنقاش هو الوضع حول مضيق هرمز، بما في ذلك المناقشات حول هذا الموضوع في الأمم المتحدة، وشددت روسيا على ضرورة التركيز على دعم جهود التفاوض الجارية بين إيران والولايات المتحدة".

وأكمل البيان: "أكدت موسكو مجددا موقفها الرافض لتعريض آفاق الاستقرار للخطر باستئناف الأعمال العدائية، التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من إيران والدول العربية المجاورة، واتفق الوزيران على مواصلة التواصل والسعي إلى تنسيق مواقف جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية مستدامة طويلة الأمد".
لافروف ونظيره السعودي يؤكدان هاتفيا ضرورة إعادة الملاحة في مضيق هرمز
وأضاف البيان: "هنأ عبد الله بن زايد آل نهيان، سيرغي لافروف بمناسبة يوم النصر القادم، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول ضرورة تعزيز النظام المتعدد الأطراف الذي أُنشئ على أساس ميثاق الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية".

وأضاف البيان: "ناقشا الوزيران عددا من القضايا في العلاقات الثنائية، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان ضرورة إعادة الملاحة في مضيق هرمز.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
