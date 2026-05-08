لافروف ونظيره السعودي يؤكدان هاتفيا ضرورة إعادة الملاحة في مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان ضرورة إعادة الملاحة في مضيق هرمز.
2026-05-08T19:26+0000
18:29 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:26 GMT 08.05.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان ضرورة إعادة الملاحة في مضيق هرمز.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الثامن من مايو/أيار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".
وتابع البيان: "تركز النقاش على الوضع في مضيق هرمز ومحيطه، وأكد الجانبان رفضهما القاطع لتصعيد الموقف، وضرورة مواصلة الاتصالات الدبلوماسية الجارية بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق مستدام طويل الأمد يشمل جميع جوانب حل الأزمة".
وأكمل البيان: "تم التركيز بشكل خاص على استعادة حرية الملاحة إلى مستواها قبل نهاية فبراير/شباط، كما تم التأكيد على ضرورة استئناف الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية بشكل شامل ودائم".
وختم البيان: "أكد الجانب الروسي مجددا استعداده لتيسير التقدم في هذه المجالات، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.