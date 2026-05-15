لافروف: المطالب الأمريكية من الصين بالضغط على إيران بشأن فتح مضيق هرمز "لعبة مكشوفة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: المطالب الأمريكية من الصين بالضغط على إيران بشأن فتح مضيق هرمز "لعبة مكشوفة"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، المطالب الأمريكية للصين بالضغط على إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بأنها "لعبة مكشوفة" لا ترقى لمستوى... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
لافروف: المطالب الأمريكية من الصين بالضغط على إيران بشأن فتح مضيق هرمز "لعبة مكشوفة"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، المطالب الأمريكية للصين بالضغط على إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بأنها "لعبة مكشوفة" لا ترقى لمستوى الدبلوماسية الدولية.
وقال لافروف للصحفيين حول المطالب الأمريكية للصين بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، في ختام زيارته إلى الهند: "أتعلمون، إنها لعبة مكشوفة بالتأكيد. لا أعتقد أن هذا هو المثال الذي يجب أن تحذو حذوه الدبلوماسية الدولية".

وبيّن لافروف بأن "مصالح الولايات المتحدة انحصرت بالكامل في النفط وفتح مضيق هرمز في الوضع الإيراني، وبأن المهمة الرئيسية فيما يتعلق بإيران الآن هي إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية مستدامة".

لافروف: موسكو ونيودلهي عازمتان على زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى الهند
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الهند يمكن أن تكون وسيطا بين إيران ودول الخليج العربية".

وتنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للتكتل.

ويهيمن على أجندة الاجتماع أزمة الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعد هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ترامب: لن أصبر أكثر بشأن إيران والرئيس الصيني عرض المساعدة
يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
