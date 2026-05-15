لافروف: المطالب الأمريكية من الصين بالضغط على إيران بشأن فتح مضيق هرمز "لعبة مكشوفة"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، المطالب الأمريكية للصين بالضغط على إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بأنها "لعبة مكشوفة" لا ترقى لمستوى... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T08:57+0000
وقال لافروف للصحفيين حول المطالب الأمريكية للصين بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، في ختام زيارته إلى الهند: "أتعلمون، إنها لعبة مكشوفة بالتأكيد. لا أعتقد أن هذا هو المثال الذي يجب أن تحذو حذوه الدبلوماسية الدولية".
وبيّن لافروف بأن "مصالح الولايات المتحدة انحصرت بالكامل في النفط وفتح مضيق هرمز في الوضع الإيراني، وبأن المهمة الرئيسية فيما يتعلق بإيران الآن هي إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية مستدامة".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الهند يمكن أن تكون وسيطا بين إيران ودول الخليج العربية".
وتنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للتكتل.
ويهيمن على أجندة الاجتماع أزمة الطاقة والشرق الأوسط
واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعد هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول
، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.