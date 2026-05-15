وزير الخارجية الإيراني: طهران تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة

عربي
لافروف: موسكو ونيودلهي عازمتان على زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى الهند
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
Morning show broadcast
Morning show episode
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/وزير-الخارجية-الإيراني-طهران-تطالب-بإصلاح-جذري-لهيكل-الأمم-المتحدة--عاجل-1113431339.html
وزير الخارجية الإيراني: طهران تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، أن بلاده "تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T06:04+0000
2026-05-15T06:52+0000
إيران
أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_0:17:1185:684_1920x0_80_0_0_483bce3723d4da20026b6e4d53eb3190.jpg
وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية: "ينبغي لمجلس الأمن أن يُمثل جميع مناطق وقارات العالم، لا أن يخدم مصالح فئة معينة من الدول حصرًا".وأردف: "العقوبات أصبحت اليوم سلاحًا يقضي على حقوق الإنسان الأساسية".وتنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في 14- 15 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة عربية موسّعة تحت رئاسة الهند للتكتل.ويهيمن على أجندة الاجتماع أزمة الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية.ويعد هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"
https://sarabic.ae/20260514/عراقجي-التواطؤ-مع-إسرائيل-أمر-لا-يغتفر-والعداء-لإيران-رهان-أحمق-1113394635.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_132:0:1185:790_1920x0_80_0_0_a37b0dd81ca0b2130635aa3cd32b6389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة

وزير الخارجية الإيراني: طهران تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة

06:04 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 06:52 GMT 15.05.2026)
© REUTERS Dmitri Lovetskyوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© REUTERS Dmitri Lovetsky
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، أن بلاده "تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة، بشكل يُفضي إلى توزيع عادل للسلطة، لا مجرد تغييرات شكلية"، وفق تعبيره.
وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية: "ينبغي لمجلس الأمن أن يُمثل جميع مناطق وقارات العالم، لا أن يخدم مصالح فئة معينة من الدول حصرًا".
وأردف: "العقوبات أصبحت اليوم سلاحًا يقضي على حقوق الإنسان الأساسية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "تؤكد إيران أن مكافحة الإرهاب الاقتصادي، أي العقوبات الأحادية، هي المهمة الأهم لدول "بريكس".

وتنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في 14- 15 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة عربية موسّعة تحت رئاسة الهند للتكتل.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
عراقجي: التواطؤ مع إسرائيل أمر لا يغتفر والعداء لإيران رهان أحمق
أمس, 05:35 GMT
ويهيمن على أجندة الاجتماع أزمة الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية.
ويعد هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала