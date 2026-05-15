وزير الخارجية الإيراني: طهران تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة
06:04 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 06:52 GMT 15.05.2026)
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، أن بلاده "تطالب بإصلاح جذري لهيكل الأمم المتحدة، بشكل يُفضي إلى توزيع عادل للسلطة، لا مجرد تغييرات شكلية"، وفق تعبيره.
وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية: "ينبغي لمجلس الأمن أن يُمثل جميع مناطق وقارات العالم، لا أن يخدم مصالح فئة معينة من الدول حصرًا".
وأردف: "العقوبات أصبحت اليوم سلاحًا يقضي على حقوق الإنسان الأساسية".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "تؤكد إيران أن مكافحة الإرهاب الاقتصادي، أي العقوبات الأحادية، هي المهمة الأهم لدول "بريكس".
وتنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في 14- 15 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة عربية موسّعة تحت رئاسة الهند للتكتل.
ويهيمن على أجندة الاجتماع أزمة الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية.
ويعد هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.