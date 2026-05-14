بوتين: روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى
تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"
شهد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي، تلاسنًا دبلوماسيًا بين إيران والإمارات، بعدما ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"

10:29 GMT 14.05.2026
شهد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي، تلاسنًا دبلوماسيًا بين إيران والإمارات، بعدما ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ممثل الإمارات خلال الجلسة.
وقال عراقجي، إن ممثل الإمارات يتحدث عن القانون الدولي، متسائلاً: "أي جزء من القانون الدولي يسمح بدعم عمل عدواني دون أي استفزاز مسبق؟"، متهمًا أبوظبي بالمشاركة في العدوان ضد بلاده، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الإمارات لم تدن الهجمات التي تعرضت لها إيران، بل شاركت لاحقاً عبر تقديم تسهيلات عسكرية واستخبارية للولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك استخدام قواعد عسكرية ومجال جوي وأراضٍ إماراتية"، على حد قوله.
وأشار إلى أن إيران استهدفت قواعد عسكرية أمريكية داخل الإمارات رداً على الهجمات، نافياً أن تكون بلاده قد استهدفت الإمارات بشكل مباشر، ومؤكداً أن الضربات طالت مواقع عسكرية أمريكية فقط.

كما دعا عراقجي الإمارات إلى إعادة النظر في سياساتها وتحالفاتها الإقليمية، معتبرًا أن الاعتماد على الولايات المتحدة وإسرائيل لم يحقق الأمن، على حد تعبيره.

وفي المقابل، كان ممثل الإمارات قد وجّه انتقادات لإيران خلال الاجتماع، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر الكلامي بين الجانبين داخل جلسات وزراء خارجية دول "بريكس" في الهند.
ونفت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق اليوم، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.
وأكدت الإمارات، في بيان توضيحي، أن علاقاتها مع إسرائيل "علاقات معلنة وواضحة، جاءت ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن رسميًا"، مشددة على أنها "لا تقوم على السرية أو أي ترتيبات خفية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضحت أن "ما يتم تداوله حول وجود زيارات أو ترتيبات غير معلنة، لا أساس له من الصحة، ما لم يصدر بشأنه إعلان رسمي من الجهات المختصة في الدولة".
ودعت الإمارات وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، و"عدم تداول معلومات غير موثّقة أو استخدامها في صناعة انطباعات سياسية مضللة".
وزعم مكتب نتنياهو، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "عقد اجتماعًا سريًا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الحرب ضد إيران"، مشيرًا إلى أن "الزيارة شكّلت اختراقًا تاريخيًا في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، على حد قوله.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
