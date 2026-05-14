https://sarabic.ae/20260514/الإمارات-تنفي-زيارة-نتنياهو-لأراضيها-1113394823.html

الإمارات تنفي زيارة نتنياهو لأراضيها

الإمارات تنفي زيارة نتنياهو لأراضيها

سبوتنيك عربي

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T05:41+0000

2026-05-14T05:41+0000

2026-05-14T05:41+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وأكدت الإمارات، في بيان توضيحي، أن علاقاتها مع إسرائيل "علاقات معلنة وواضحة، جاءت ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن رسميًا"، مشددة على أنها "لا تقوم على السرية أو أي ترتيبات خفية"، بحسب وكالة الأنباء الإمارانية - "وام".وأوضحت أن "ما يتم تداوله حول وجود زيارات أو ترتيبات غير معلنة، لا أساس له من الصحة، ما لم يصدر بشأنه إعلان رسمي من الجهات المختصة في الدولة".ودعت الإمارات، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، و"عدم تداول معلومات غير موثّقة أو استخدامها في صناعة انطباعات سياسية مضللة".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260505/مستشار-رئيس-الإمارات-إيران-هي-المسؤولة-عن-تفاقم-الأزمة-في-الخليج-1113124893.html

https://sarabic.ae/20260513/لافروف-أحد-أهداف-العدوان-الأمريكي---الإسرائيلي-على-إيران-منع-تطبيع-علاقاتها-مع-الدول-العربية-1113366350.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي