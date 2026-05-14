الإمارات تنفي زيارة نتنياهو لأراضيها
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T05:41+0000
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.
وأكدت الإمارات، في بيان توضيحي، أن علاقاتها مع إسرائيل "علاقات معلنة وواضحة، جاءت ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن رسميًا"، مشددة على أنها "لا تقوم على السرية أو أي ترتيبات خفية"، بحسب وكالة
الأنباء الإمارانية - "وام".
وأوضحت أن "ما يتم تداوله حول وجود زيارات أو ترتيبات غير معلنة، لا أساس له من الصحة، ما لم يصدر بشأنه إعلان رسمي من الجهات المختصة في الدولة".
ودعت الإمارات، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، و"عدم تداول معلومات غير موثّقة أو استخدامها في صناعة انطباعات سياسية مضللة".
وزعم مكتب نتنياهو، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "عقد اجتماعًا سريًا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الحرب ضد إيران"، مشيرًا إلى أن "الزيارة شكّلت اختراقًا تاريخيًا في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، على حد قوله.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.