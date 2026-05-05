مستشار رئيس الإمارات: إيران هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260505/مستشار-رئيس-الإمارات-إيران-هي-المسؤولة-عن-تفاقم-الأزمة-في-الخليج-1113124893.html
مستشار رئيس الإمارات: إيران هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج
مستشار رئيس الإمارات: إيران هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج
سبوتنيك عربي
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تقدير بلاده لرسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية التي عبّرت عن دعمها للإمارات، واستنكارها للهجوم... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T07:40+0000
2026-05-05T07:40+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الخليج
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102872/01/1028720134_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_3191253766ee4204a795b75731ff95de.jpg
وأشار قرقاش، إلى أن هذه المواقف تعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة، ويسعى إلى عزل مرتكبيها.وأضاف أن "هذه الردود الدولية تؤكد، أن إيران هي الطرف المعتدي، وتحملها مسؤولية تفاقم الأزمة في منطقة الخليج العربي"، معتبراً أنها تمثل مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.ونفى مسؤول عسكري رفيع في إيران، الأنباء التي تحدثت عن استهداف صواريخ إيرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونقل التلفزيون الإيراني عن المسؤول العسكري الرفيع، قوله إنه "ليس لدى إيران خطة لاستهداف دولة الإمارات"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق اليوم، أن "منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة يُعتقد أنها قادمة من إيران"، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في عدد من مناطق الدولة تعود لعمليات التصدي.وأوضحت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أنه "تم رصد أربعة صواريخ كروز باتجاه الدولة، حيث جرى اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر".وأكدت أن "ما تم تداوله من أصوات في مناطق متفرقة ناتج عن نجاح عمليات الاعتراض والتصدي لهذه التهديدات"، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة واتباع التعليمات عند صدور أي تنبيهات.من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات، عن "حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران"، مؤكدة إصابة 3 مقيمين من الهند.وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك باستخدام طائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنه لم تسجَّل أي إصابات جراء الحادث.وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يعد خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد على حماية حرية الملاحة الدولية ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الحيوية.كما شددت على أن مثل هذه الأعمال، بما في ذلك استغلال مضيق هرمز للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، تصنَّف ضمن أعمال القرصنة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني، وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى تأثيرها السلبي على أمن الطاقة العالمي.وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت سابق، أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.وذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
https://sarabic.ae/20260505/قاليباف-معادلة-جديدة-تتشكل-في-مضيق-هرمز-وإيران-لم-تبدأ-بعد-1113124508.html
https://sarabic.ae/20260505/إيران-تحذر-أمريكا-والإمارات-من-الانجرار-إلى-مستنقع-1113123917.html
https://sarabic.ae/20260504/مستشار-الرئيس-الإماراتي-لإيران-أخطأتم-العنوان-مجددا-1113119950.html
https://sarabic.ae/20260504/ترامب-يهدد-إيران-بـالإبادة-حال-مهاجمتها-السفن-الأمريكية-في-مضيق-هرمز--1113117821.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102872/01/1028720134_442:0:5050:3456_1920x0_80_0_0_bebded115d3847e579ad121877e54e50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار رئيس الإمارات: إيران هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج

07:40 GMT 05.05.2026
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تقدير بلاده لرسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية التي عبّرت عن دعمها للإمارات، واستنكارها للهجوم الإيراني الأخير.
وأشار قرقاش، إلى أن هذه المواقف تعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة، ويسعى إلى عزل مرتكبيها.
وأضاف أن "هذه الردود الدولية تؤكد، أن إيران هي الطرف المعتدي، وتحملها مسؤولية تفاقم الأزمة في منطقة الخليج العربي"، معتبراً أنها تمثل مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
ونفى مسؤول عسكري رفيع في إيران، الأنباء التي تحدثت عن استهداف صواريخ إيرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونقل التلفزيون الإيراني عن المسؤول العسكري الرفيع، قوله إنه "ليس لدى إيران خطة لاستهداف دولة الإمارات"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق اليوم، أن "منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة يُعتقد أنها قادمة من إيران"، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في عدد من مناطق الدولة تعود لعمليات التصدي.
وأوضحت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أنه "تم رصد أربعة صواريخ كروز باتجاه الدولة، حيث جرى اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
قاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وإيران لم تبدأ بعد
06:53 GMT
وأكدت أن "ما تم تداوله من أصوات في مناطق متفرقة ناتج عن نجاح عمليات الاعتراض والتصدي لهذه التهديدات"، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة واتباع التعليمات عند صدور أي تنبيهات.
من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات، عن "حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران"، مؤكدة إصابة 3 مقيمين من الهند.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك باستخدام طائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنه لم تسجَّل أي إصابات جراء الحادث.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
إيران تحذر أمريكا والإمارات من الانجرار إلى "مستنقع"
06:08 GMT
وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يعد خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد على حماية حرية الملاحة الدولية ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الحيوية.
كما شددت على أن مثل هذه الأعمال، بما في ذلك استغلال مضيق هرمز للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، تصنَّف ضمن أعمال القرصنة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني، وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى تأثيرها السلبي على أمن الطاقة العالمي.
وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت سابق، أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
مستشار الرئيس الإماراتي لإيران: أخطأتم العنوان مجددا
أمس, 19:47 GMT
وذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
‏ترامب يهدد إيران بـ"الإبادة" حال مهاجمتها السفن الأمريكية في مضيق هرمز
أمس, 17:35 GMT
من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.
ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала