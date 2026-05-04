الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "حدود" منطقة السيطرة في مضيق هرمز... صورة

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T11:39+0000

ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، يوم أمس الأحد، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، سيشمل الدعم العسكري الأمريكي لهذه العملية في مضيق هرمز مدمرات وطائرات و15 ألف جندي.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإيراني، منع مدمرات أمريكية من الدخول إلى مضيق هرمز بعد إصدار البحرية الإيرانية تحذيرا لها.وقال الجيش الإيراني في بيان: "بتحذير حاسم وسريع من قبل البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم منع دخول مدمرات العدو الأمريكية – الصهيونية إلى نطاق مضيق هرمز".وفيما تعثرت الجولة الثانية من مفاوضات باكستان من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، كانت الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل الماضي قد انتهت دون نتائج تُذكر، وسط خلافات حول سيطرة إيران على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ما دفع الولايات المتحدة في 13 نيسان/أبريل لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأميركية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

