https://sarabic.ae/20260504/الإمارات-تتهم-إيران-باستهداف-ناقلة-نفط-تابعة-لها-أثناء-عبورها-مضيق-هرمز-1113099557.html

الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة نفط تابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز

الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة نفط تابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك باستخدام طائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنه... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T12:23+0000

2026-05-04T12:23+0000

2026-05-04T12:23+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112660463_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_415f569fa90794349cec06c0bbd6acaf.jpg

وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يعد خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد على حماية حرية الملاحة الدولية ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الحيوية.كما شددت على أن مثل هذه الأعمال، بما في ذلك استغلال مضيق هرمز للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، تصنَّف ضمن أعمال القرصنة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني، وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى تأثيرها السلبي على أمن الطاقة العالمي.وأكدت الإمارات ضرورة أن تضع إيران حدًا لهذه التصرفات، والالتزام بوقف جميع الأنشطة العدائية، مع ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي شروط، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرار حركة التجارة والاقتصاد العالمي.وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.وذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

https://sarabic.ae/20260504/الجيش-الأمريكي-ينفي-تعرض-أي-سفن-تابعة-للبحرية-لهجوم-إيراني-1113098790.html

https://sarabic.ae/20260504/أسعار-النفط-ترتفع-بنحو-5-1113096340.html

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي