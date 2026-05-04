أسعار النفط ترتفع بنحو 5%

سبوتنيك عربي

سجل سعر خام برنت، اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا تجاوز 5.5%، ليقترب من مستوى 115 دولارا للبرميل، في أعقاب تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف سفينة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T11:03+0000

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.52 دولار، أو ما يعادل 5.1%، لتبلغ 113.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تراجعها بنحو 2.23 دولار في جلسة يوم الجمعة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.10 دولار، أو 5%، لتصل إلى 107.04 دولارات للبرميل، عقب خسائر سابقة بلغت 3.13 دولارات في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.وجاء هذا الصعود بالتزامن مع أنباء عن مواجهة بحرية في محيط مضيق هرمز، ما زاد من مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل لافت.وأعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها منعت دخول سفن حربية معادية إلى مضيق هرمز، وذلك بإصدارها "تحذيرا سريعا وحاسما"، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي. وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن الولايات المتحدة ستبدأ صباح الاثنين جهودا لتحرير السفن العالقة في المضيق، تحت مسمى "مشروع الحرية" كبادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وذكرت وكالة أنباء" فارس" الإيرانية، أن سفينة حربية أمريكية أصيبت بصاروخين أثناء إبحارها قرب ميناء جاسك عند المدخل الجنوبي للمضيق، ما أجبرها على العودة من محاولتها عبور المضيق. ووجهت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عدة تحذيرات إلى القوات البحرية الأجنبية بعدم عبور مضيق هرمز، وإلا ستواجه "ردا حاسما".

إيران, سوق النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد