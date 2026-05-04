الجيش الأمريكي ينفي تعرض أي سفن تابعة للبحرية لهجوم إيراني

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، أن السفن التابعة للبحرية الأمريكية لم تسجل أي هجوم من قبل إيران، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T12:07+0000

وأوضحت القيادة المركزية في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "تزعم وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أصاب سفينة حربية أمريكية بصاروخين.. لم تتعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية للهجوم".وأردفت أن القوات الأمريكية تدعم عملية "مشروع الحرية" لتأمين إخراج السفن من مضيق هرمز وتفرض حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، منع مدمرات أمريكية من الدخول إلى مضيق هرمز بعد إصدار البحرية الإيرانية تحذيرا لها.وقال الجيش الإيراني في بيان: "بتحذير حاسم وسريع من قبل البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم منع دخول مدمرات العدو الأمريكية – الصهيونية إلى نطاق مضيق هرمز".وفي السياق ذاته، كان قد وجّه قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، علي عبد اللهي، تحذيرا لأي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، مؤكدا أنها ستتعرض للهجوم إذا حاولت الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق مع القوات الإيرانية لضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، عن عبد اللهي قوله: "نحذر من أن أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي العدواني، ستتعرض للهجوم إذا ما حاولت الاقتراب من مضيق هرمز ودخوله".وأضاف قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: "سنحافظ على أمن مضيق هرمز ونديره بكل قوتنا، ونُبلغ جميع السفن التجارية وناقلات النفط بالامتناع عن أي محاولة عبور دون تنسيق مع القوات المسلحة المتمركزة في المضيق، حفاظًا على أمنها".واستطرد عبد اللهي قائلا: "على قادة المجرمين وجيش الولايات المتحدة العدواني والإرهابي، الذين يلجؤون إلى السرقة والقرصنة في المياه المفتوحة والدولية منذ فترة، ويعرضون أمن التجارة والاقتصاد العالميين للخطر، أن يدركوا هم وحلفاؤهم أن الأمة الصامدة والشجاعة والقوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أثبتت حتى الآن عمليا أنها سترد بحزم شديد على أي تهديد أو عدوان من العدو على أي مستوى وفي أي منطقة من إيران".وفيما تعثرت الجولة الثانية من مفاوضات باكستان من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، كانت الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل الماضي قد انتهت دون نتائج تُذكر، وسط خلافات حول سيطرة إيران على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ما دفع الولايات المتحدة في 13 نيسان/أبريل لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأميركية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

