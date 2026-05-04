الخارجية الباكستانية تعلن تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى إيران
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى إيران
07:17 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 07:18 GMT 04.05.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"، التي كانت قد احتجزتها القوات الأمريكية أواخر الشهر الماضي، على خلفية اتهامات بمحاولة كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، موضحة أنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى السلطات الإيرانية خلال اليوم.
وأوضحت في بيان لها، أن عملية الإجلاء جاءت في إطار ما وصفته بمبادرة "لبناء الثقة" من جانب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه جرى نقل أفراد الطاقم جواً إلى باكستان خلال الليلة الماضية.
وأضافت أنه سيتم لاحقا إعادة السفينة إلى المياه الإقليمية الباكستانية تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها الأصليين، بعد استكمال أعمال الإصلاح اللازمة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الشهر الماضي، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
ومن جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة كان يُفترض أن تُعقد في إسلام آباد.