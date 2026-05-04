الخارجية الباكستانية تعلن تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/الخارجية-الباكستانية-تعلن-تسليم-أفراد-طاقم-السفينة-توسكا-إلى-إيران--1113091283.html
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى إيران
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"، التي كانت قد احتجزتها القوات الأمريكية أواخر الشهر... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T07:17+0000
2026-05-04T07:18+0000
باكستان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113091123_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4811422321b8d1657a24b3ab136e0eb2.jpg
وأوضحت في بيان لها، أن عملية الإجلاء جاءت في إطار ما وصفته بمبادرة "لبناء الثقة" من جانب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه جرى نقل أفراد الطاقم جواً إلى باكستان خلال الليلة الماضية. وأضافت أنه سيتم لاحقا إعادة السفينة إلى المياه الإقليمية الباكستانية تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها الأصليين، بعد استكمال أعمال الإصلاح اللازمة.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الشهر الماضي، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.ومن جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة كان يُفترض أن تُعقد في إسلام آباد.
https://sarabic.ae/20260420/سنتكوم-تنشر-مشاهد-لإنزال-مشاة-البحرية-الأمريكية-على-السفينة-الإيرانية-توسكا-1112701591.html
باكستان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113091123_14:0:1081:800_1920x0_80_0_0_87de7a63a8c5a2d96de0bcfe17307fcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الباكستانية تعلن تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى إيران

07:17 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 07:18 GMT 04.05.2026)
© REUTERS CENTCOMسفينة الشحن الإيرانية "توسكا" خلال عملية اعتراض نفذتها المدمرة الأمريكية “يو إس إس سبروانس” في شمال بحر العرب، 19 نيسان/ أبريل 2026
سفينة الشحن الإيرانية توسكا خلال عملية اعتراض نفذتها المدمرة الأمريكية “يو إس إس سبروانس” في شمال بحر العرب، 19 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© REUTERS CENTCOM
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"، التي كانت قد احتجزتها القوات الأمريكية أواخر الشهر الماضي، على خلفية اتهامات بمحاولة كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، موضحة أنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى السلطات الإيرانية خلال اليوم.
وأوضحت في بيان لها، أن عملية الإجلاء جاءت في إطار ما وصفته بمبادرة "لبناء الثقة" من جانب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه جرى نقل أفراد الطاقم جواً إلى باكستان خلال الليلة الماضية.
وأضافت أنه سيتم لاحقا إعادة السفينة إلى المياه الإقليمية الباكستانية تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها الأصليين، بعد استكمال أعمال الإصلاح اللازمة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الشهر الماضي، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"
20 أبريل, 06:14 GMT
ومن جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة كان يُفترض أن تُعقد في إسلام آباد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала